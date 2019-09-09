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10 вересня • оновлено в 06:32
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"На голову пакет і скотч": Карпюк розповів про тортури у в'язницях Росії

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Українець Микола Карпюк, який повернувся з РФ у результаті обміну полоненими, розповів нові подробиці про тортури в російській в'язниці.

Своєю історією поділився він в інтерв'ю BBC.

"З 21 по 25 березня мене щовечора вивозили на допити за допомогою електричного струму. Я тоді перебував в ізоляторі тимчасового тримання №1 Владикавказа. І при цьому цілодобово не давали спати. Тримали в кімнаті для допитів метр на метр, звареній із металевих решіток. Сидіти або стояти не можна, але закрити очі не давали", – згадав Карпюк.

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Микола Карпюк розповів про тортури у в'язницях Росії

Микола Карпюк розповів про тортури у в'язницях Росії

Гордон

Чоловік також став свідком знущань з інших в'язнів.

"Щовечора вивозили якогось бідолаху на тортури. Їхали автозаком 10-15 хвилин. Потім заводили в якесь приміщення на четвертому поверсі, там до відповідних частин тіл прикріплювали клеми і пускали електричний струм", – розповів Карпюк.

"А перед тим, як виводили з ізолятора, на голову одягали целофановий пакет і загортали скотчем. І цей скрегіт скотчу це жахливо просто. Пам'ятаю, як після катувань заарештований просив, щоб йому дали поспати. А йому кричали: "На коліна! Не спати!" Чути це важко", – поділився він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Карпюк розповів, що Росія хотіла захопити південь України.

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Теми
Українські політв'язні в Росії Обмін полоненими
Особа
Микола Карпюк
Місце
Україна
Тег
Новини Росії
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Livesey David
Livesey David
В 55 лет уже пора научиться врать как следует, а то что за любительство: "держали в комнате для допросов метр на метр, cидеть или стоять нельзя", хех.
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Александрович Валера
Александрович Валера
Правильние писать "якобы на голову пакет и скотч "
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ну ладно, хватит издеваться. Пожалеть нужно бедолагу. По фото видно, что его пытали, заставляя носить вышив@нку. Уууууу зверюги!!!
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