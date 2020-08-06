На фрегаті "Гетьман Сагайдачний" зафіксовано коронавірус

На "Гетьмані Сагайдачному" виявлено хворого на COVID-19. dumskaya.net

На флагмані Військово-морських сил ЗСУ – фрегаті F130 "Гетьман Сагайдачний" виявлено хворого на коронавірусну інфекцію (COVID-19).

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Як повідомляє "Думська", 3 серпня одному з моряків поставили діагноз "коронавірус".

"Командування військово-морської бази "Південь" швидко відреагувало на загрозу поширення вірусу й ізолювало всіх, хто контактував із хворим", – йдеться в повідомленні.

За даними видання, зараз близько 30 моряків перебувають на карантині у вертольотному ангарі фрегата.

Крім того, підозра на COVID-19 є і в одного з моряків із рятувального корабля "Олександр Охрименко".

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 6 серпня в Збройних силах України на коронавірус хворіє 265 осіб.