"Надворі – 2019 рік!" "Укрзалізниця" втрапила в скандал через російську мову

"Укрзалізниця" втрапила в черговий скандал: цього разу залізничники шокували пасажирів написами російською мовою.

Блогер і ведучий Майкл Щур опублікував у Facebook фотографії з відповідними оголошеннями.

Шановна "Укрзалізнице", надворі – кінець 2019 року. Світові аеропорти змінюють "Kiev" на "Kyiv". Т.в.о. міністра внутрішніх справ в Кабміні виступає українською. Потяг "Укрзалізниці" № 049 "Київ–Трускавець", 7 вагон, продовжує займати принципову позицію в питанні мови", – написав він.

"Укрзалізниця" втрапила в скандал через російську мову Facebook Щура

"Укрзалізниця" втрапила в скандал через російську мову Facebook Щура

"Укрзалізниця" втрапила в скандал через російську мову Facebook Щура

"Укрзалізниця" втрапила в скандал через російську мову Facebook Щура

"Укрзалізниця" втрапила в скандал через російську мову Facebook Щура

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі поскаржилися на жахливі умови в електричці "Укрзалізниці" підвищеного комфорту сполученням "Жмеринка–Київ".

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