Головна Новини
7 листопада • оновлено в 10:53
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Надворі – 2019 рік!" "Укрзалізниця" втрапила в скандал через російську мову

1.5т Читати матеріал російською

"Укрзалізниця" втрапила в черговий скандал: цього разу залізничники шокували пасажирів написами російською мовою.

Блогер і ведучий Майкл Щур опублікував у Facebook фотографії з відповідними оголошеннями.

Шановна "Укрзалізнице", надворі – кінець 2019 року. Світові аеропорти змінюють "Kiev" на "Kyiv". Т.в.о. міністра внутрішніх справ в Кабміні виступає українською. Потяг "Укрзалізниці" № 049 "Київ–Трускавець", 7 вагон, продовжує займати принципову позицію в питанні мови", – написав він.

"Укрзалізниця" втрапила в скандал через російську мову

"Укрзалізниця" втрапила в скандал через російську мову

Facebook Щура

"Укрзалізниця" втрапила в скандал через російську мову

"Укрзалізниця" втрапила в скандал через російську мову

Facebook Щура

"Укрзалізниця" втрапила в скандал через російську мову

"Укрзалізниця" втрапила в скандал через російську мову

Facebook Щура

Новини
"Туалет-будуар": "Укрзалізниця" потрапила у новий скандал зі своїми вагонами
"Укрзалізниця" втрапила в скандал через російську мову

"Укрзалізниця" втрапила в скандал через російську мову

Facebook Щура

"Укрзалізниця" втрапила в скандал через російську мову

"Укрзалізниця" втрапила в скандал через російську мову

Facebook Щура

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі поскаржилися на жахливі умови в електричці "Укрзалізниці" підвищеного комфорту сполученням "Жмеринка–Київ".

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
Україна
Тег
Укрзалізниця
Поділитися у Facebook
11
Коментарі
16
5
Смішно
0
Цікаво
8
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Шёл 21-й век. Украинские космические корабли бороздили просторы галактики. Аэропорты всего мира мужественно продолжали переименовывать Киев в Kyeв. А украинская железная дорога шокировала пассажиров страшной и непонятной надписью "ТУАЛЕТ СВОБОДЕН"...
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
КСТАТИ: Украина в силу объективных исторических обстоятельств является билингвическим государством. И не стоит нашим ба.нд,ер.ов.ск.им щурам из этого делать трагедию. Украинский язык более схож с русским языком, чем с польским и уж совсем не схож с турецким (не смотря на обилие тюркизмов). Это, а также общая вера и история, предопределили тот политический выбор, который совершил Великий Гетман Богдан Хмельницкий. Создав условия для ЦИВИЛИЗОВАННОГО сосуществования украинского и русского языков, как двух государственных, подобно тому как это сделано в Финляндии, Бельгии, Канаде, Швейцарии и других странах, Украина сможет, по-настоящему, считаться подлинно ЕВРОПЕЙСКИМ и ДЕМОКРАТИЧЕСКИМ государством.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
hunt andres
hunt andres
Привыкайте, чушкари, к человеческому языку)
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / думки

ads pixel