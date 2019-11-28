На Донбасі ввели новий порядок пересування: що зміниться

У зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі з 28 листопада почне діяти новий порядок в'їзду і виїзду в терористичні "Л/ДНР" і назад на вільну територію України.

Як повідомили на сторінці штабу ООС у Facebook, він стосуватиметься як людей, так і переміщення товарів. Це передбачено постановою Кабінету міністрів України від 17 липня 2019 року №815.

Зокрема у документі зазначено, що в'їзд/виїзд осіб, а також транспортних засобів, за допомогою яких вони переміщуються, а також переміщення товарів на тимчасово окуповані території і з таких територій здійснюється через певні контрольні пункти. Їхня кількість і місцерозташування визначаються рішенням командувача Об'єднаних сил.

Для перетину лінії розмежування іноземцями та особами без громадянства необхідно пред'явити будь-який документ, визначений статтею 15 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" і мати дозвіл фізичній особі.

Громадяни України в напрямку тимчасово окупованої території можуть прямувати за умови пред'явлення паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, тимчасового посвідчення громадянина України на підставі дозволу фізичній особі.

Також діють вимоги щодо неповнолітніх українців. Так, громадяни України, які досягли 14-річного віку, вирушають на тимчасово окуповані території за паспортом громадянина України для виїзду за кордон або свідоцтвом про народження, а громадяни України у віці від 14 до 16 років – за паспортом громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду за кордон з дотриманням вимог пунктів 3-6 Правил, передбачених постановою Кабміну від 27 січня 1995 року №57. Дозвіл фізичній особі на них видається тому, хто здійснює супровід.

КПВВ на Донбасі "Українська правда"

При цьому уточнюється, що нотаріально завірена згода другого з батьків (усиновлювачів) не вимагається у разі, якщо дитина повертається на тимчасово окуповані території в супроводі того законного представника, з яким здійснив виїзд.

"Крім того, з метою забезпечення права громадян України на освіту надана можливість в'їзду на тимчасово окуповані території та виїзду з них громадян України у віці від 14 до 16 років, які навчаються у навчальних закладах на контрольованій українською владою території, без супроводу законних представників, які проживають в ОРДЛО за наявності документа, що підтверджує навчання в навчальному закладі на контрольованій території України і на підставі дозволу фізичній особі", – йдеться у повідомленні.

Разом з тим наголошується, що в'їзд на тимчасово окуповану територію України громадян України, які виїхали з цієї території для оформлення документів, здійснюється при пред'явленні довідки, виданої територіальним органом або підрозділом Державної міграційної служби.

Також необхідно звернути увагу, що при виїзді з тимчасово окупованих територій громадяни України повинні мати дозвіл фізичній особі та пред'явити будь-який документ, що підтверджує громадянство України.

Крім того, перетин лінії розмежування в напрямку підконтрольної українській владі місцевості громадянами України, які досягли 14-річного віку, відбувається за пред'явлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон або свідоцтва про народження, а громадянами України віком від 14 до 16 років – паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду за кордон у супроводі законних представників на підставі дозволу фізичній особі, виданого особі, що здійснює супровід.

"Виїхати з тимчасово окупованих територій можливо і за довідкою, яка підтверджує надання документів для подальшого оформлення та отримання паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Вона має бути видана територіальним органом або підрозділом ДМС. Також громадяни України, які народилися на тимчасово окупованій території й не отримали свідоцтво про народження українського зразка, виїздять з тимчасово окупованої території разом із особою, яка здійснює супровід, за її паспортними документами і документами, що підтверджують факт її народження", – уточнили у штабі ООС.

Новини В Україні ввели новий порядок перетину лінії розмежування на Донбасі

Крім того, українців попередили, що з 1 грудня всі контрольні пункти в'їзду-виїзду в районі ООС переходять на зимовий графік роботи.

"Контрольно-перевірочні заходи і пропуск осіб та транспортних засобів через лінію розмежування здійснюватиметься щодня з 08.00 до 17.00. Командування Об'єднаних сил звертається до громадян із проханням врахувати цю інформацію при плануванні своїх поїздок", – йдеться в офіційному оголошенні.

Характерно, що на нові правила пересування в зоні ООС відреагував радник секретаря РНБО Сергій Сивохо. На своїй сторінці у Facebook він оцінив їх як спрощення життя громадян, що живуть в ОРДЛО.

"Перемога! Полегшили життя батькам при проходженні КПВВ з дітьми! Тепер для перетину лінії розмежування дітям достатньо мати з собою свідоцтво про народження. Це економить і час, і гроші, які треба було витратити на виготовлення закордонного паспорту. Крім того, тепер діє спрощена процедура переміщення товарів через КПВВ, усунуто таке визначення, як ручна поклажа. КПВВ прибрати неможливо, але спростити життя нашим людям реально і ми постійно над цим працюємо!" – написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сивохо заявив, що першим кроком у питанні реінтеграції окупованих територій Донбасу має стати прихильніше ставлення до людей, які перетинають лінію розмежування. На його думку, посилені заходи безпеки "тиснуть на людину".

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