На Донбасі вбили молодого командира ЗСУ: з'явилося фото Героя

У зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі 31 березня загинув 23-річний лейтенант Збройних сил України Олександр Маланчук з Чернівців.

Як повідомляється на сторінці Чернівецької ОДА у Facebook, він був командиром 3-го гірничо-штурмового взводу 1-ї гірсько-штурмової роти військової частини А3029 та загинув під час виконання військового обов'язку.

У Чернівецькому обласному військовому комісаріаті уточнили, що захисник почав службу в ЗСУ 18 липня 2019 року. Причиною його загибелі стало вогнепальне поранення.

Олександр Маланчук Facebook Чернівецької ОДА

Також про Героя написав колишній настоятель Гарнізонного храму апостолів Петра і Павла у Львові Степан Сус. На своїй сторінці у Facebook він розповів, що хлопець був випускником Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Олександр Маланчук Facebook Степана Суса

"Спочивай з Богом, Саню! Вічна пам'ять! Від рук ворогів України, окупантів, які хочуть зняття санкцій і жити так, ніби й нічого не було, в зоні проведення бойових дій загинув офіцер Олександр Маланчук – випускник Національної академії сухопутних військ. Згадаймо про нього в молитві! Пам'ятайте Героїв України!" – написав священик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі 30 березня від ворожої кулі снайпера загинув молодший сержант 57-й ОМБр імені кошового отамана Костя Гордієнка 36-річний Володимир Мовчанюк. Воїн був родом з Погребищенського району Вінницької області.

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