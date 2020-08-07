На Донбасі утворилися черги на КПВВ: "Дій вдома" дало серйозний збій

Вранці 7 серпня на двох пунктах пропуску на Донбасі утворилися величезні черги, які були викликані збоєм в роботі додатка "Дій вдома"

Йдеться про КПВВ "Станиця Луганська" і "Новотроїцьке", повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на пресофіцера Державної прикордонної служби в складі ООС Ігоря Лизогуба.

На обох пунктах зібралося приблизно по 100 людей, які прямували з тимчасово окупованих територій.

"Ми цю ситуацію спостерігали. Не можу сказати причину, оскільки Держприкордонслужба не адмініструє цю програму. Так, збій був. Було вжито заходів, щоб громадяни швидше перетинали лінію розмежування, виходячи з тих повноважень, які у нас є", – розповів Лизогуб.

Він додав, що ДПСУ попередила органи місцевого самоврядування та поліцію про те, що громадяни йдуть на контрольовану територію до відповідних населені пункти для подальшого вирішення питання про їх обсервації або самоізоляції на місцях.

"Мабуть, збої були всюди, тому що дійсно, і по "Станиці Луганській" і по "Новотроїцькому" були певні проблеми. Втім, у нас через блокування бойовиками не так багато людей зараз їде. З боку тимчасово окупованій території ті, хто встановив додаток "Дій вдома", вчора змогли пройти, деяким громадянам довелося трохи почекати. Зараз вже все налагодилося. Ще йдуть люди, але більшість вже пройшло", – додала прессекретарка Донецького прикордонного загону Валерія Карпиленко.

У Міністерстві цифровий трансформації підтвердили, що збій в додатку "Дій вдома" дійсно був викликаний погіршенням зв'язку мобільного інтернету.

"Чомусь, час від часу, на прикордонній території якість інтернету сильно падає і це призводить до того, що трапляються перебої зі зв'язком з сервером", – пояснили в пресслужбі відомства.

У міністерстві уточнили, що пізніше зв'язок з сервером був відновлений.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в червні терористи "Л/ДНР" на Донбасі відмовилися відкривати пункти пропуску зі свого боку. В результаті чого за дві години роботи КПВВ "Станиця Луганська" і "Мар'їнка" бойовики не пропустили жодної людини.