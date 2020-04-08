На Донбасі тривають бої: окупанти поранили воїна ЗСУ і отримали чітку відповідь

Збройні формування Росії сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, поранивши одного воїна ЗСУ.
Бойовики відкрили вогонь із заборонених Мінську домовленостями 120-мм і 82-мм мінометів, повідомляється на сторінці штабу ООС у Facebook.
zik.ua
Також окупанти застосували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.
Ворог вів вогонь по позиціях сил ООС в районі Павлополя, Мар'їнки, Старогнатівки, Калинове-Борщуватового, Новоолександрівки, Оріхового.
В результаті ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення. ЗСУ завдали прицільних ударів по опорних пунктах противника, припинивши його активність. Втрати окупантів уточнюються.
Як повідомляв OBOZREVATEL, окупанти 7 квітня нанесли удар з гранатомета по околицях Мар'їнки Донецької області, в результаті чого поранення отримала місцева мешканка.
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