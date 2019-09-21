На Донбасі розв'язалися криваві бої: в ЗСУ втрати

За останню добу, 20-21 вересня, в зоні ООС збройні формування Російської Федерації і її найманці 7 разів порушили режим припинення вогню. При цьому, було поранено четверо військовослужбовців ЗСУ.

Як повідомила в вечірньому брифінгу офіцер пресцентру Об'єднаних сил Світлана Халимоненко, противник обстрілював позиції ООС із заборонених артилерійських систем калібру 122 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів і стрілецької зброї (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

"20 вересня збройні формування Російської Федерації і її найманці 19 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. А також, із гранатометів різних систем і стрілецької зброї", – наголосила офіцер.

Повідомляється, що обстріли були зафіксовані поблизу Новотроїцького, Новогнатівки, Красногоровки, Мар'їнки, Водяного, Павлополя, Авдіївки, Новолуганського, Кримського, Південного, Станиці Луганської, Майорського, Новозванівки.

"Три військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил отримали поранення різного ступеня тяжкості, один – бойове травмування", – повідомила Халимоненко.

Також, за інформацією пресслужби, військовослужбовцями Нацполіції і Нацгвардії розкрито 5 крадіжок, 3 шахрайства, 6 фактів незаконного поводження зі зброєю та 16 фактів незаконного поводження з наркотичними засобами.

"Підрозділи ООС дотримуються умови припинення вогню і перебувають напоготові до будь-яких підступних і провокаційних дій супротивника", – відзначили в пресслужбі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в зоні ООС бойці ЗСУ зайняли стратегічно важливі позиції близько окупованої бойовиками Горлівки.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram