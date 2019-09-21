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21 вересня • оновлено в 22:21
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/ Суспільство

На Донбасі розв'язалися криваві бої: в ЗСУ втрати

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За останню добу, 20-21 вересня, в зоні ООС збройні формування Російської Федерації і її найманці 7 разів порушили режим припинення вогню. При цьому, було поранено четверо військовослужбовців ЗСУ.

Як повідомила в вечірньому брифінгу офіцер пресцентру Об'єднаних сил Світлана Халимоненко, противник обстрілював позиції ООС із заборонених артилерійських систем калібру 122 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів і стрілецької зброї (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

"20 вересня збройні формування Російської Федерації і її найманці 19 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. А також, із гранатометів різних систем і стрілецької зброї", – наголосила офіцер.

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Повідомляється, що обстріли були зафіксовані поблизу Новотроїцького, Новогнатівки, Красногоровки, Мар'їнки, Водяного, Павлополя, Авдіївки, Новолуганського, Кримського, Південного, Станиці Луганської, Майорського, Новозванівки.

"Три військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил отримали поранення різного ступеня тяжкості, один – бойове травмування", – повідомила Халимоненко.

Також, за інформацією пресслужби, військовослужбовцями Нацполіції і Нацгвардії розкрито 5 крадіжок, 3 шахрайства, 6 фактів незаконного поводження зі зброєю та 16 фактів незаконного поводження з наркотичними засобами.

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"Підрозділи ООС дотримуються умови припинення вогню і перебувають напоготові до будь-яких підступних і провокаційних дій супротивника", – відзначили в пресслужбі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в зоні ООС бойці ЗСУ зайняли стратегічно важливі позиції близько окупованої бойовиками Горлівки.

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ООС
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Враг обстреливает, ВСУ все соблюдает и тут же пишут, что ВСУ под Головкой что-то заняли / или освободили?, короче хрен поймёшь, но продвинулись. Так где коварство? Прям не понять.
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Завтра опять будем слушать лугандоновское хныканье по безвременно подохшим хероям новососсии
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Junio Van
Junio Van
#потерьнет...
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