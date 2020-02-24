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24 лютого • оновлено в 16:14
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На Донбасі на КПВВ помер чоловік: перші подробиці

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На КПВВ "Мар'їнка" у Донецькій області зранку 24 лютого помер чоловік, який їхав з тимчасово окупованої Макіївки до Дніпра.

Про це повідомили на сторінці у Facebook благодійного фонду "Право на захист". Повідомляється, що іще в машині, яка везла подружжя з "нульового" блокпосту, 80-річному пенсіонеру стало погано. На паспортному контролі він втратив свідомість.

"Лікарі (PUI) Première Urgence Internationale одразу почали надавати йому першу допомогу. Разом із лікарями швидкої допомоги з Мар'їнки вони 25 хвилин здійснювали серцево-легеневу реанімацію. Втім, урятувати чоловіка не вдалося", – йдеться у повідомленні.

На Донбасі на КПВВ помер чоловік: перші подробиці

censor.net.ua

О 10:42 медичні працівники змушені були констатувати смерть пенсіонера.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ворожий снайпер обстріляв контрольний пункт в'їзду-виїзду "Мар'їнка", внаслідок чого був поранений український прикордонник. Командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв ввів режим "червоний".

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна Донецьк
Тег
КПВВ
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