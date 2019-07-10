На Чорнобильській АЕС запустять нове укриття: що про нього відомо

В Україні 10 липня введуть в експлуатацію арку над саркофагом на Чорнобильській АЕС.

Це найбільша у світі рухома конструкція. На саркофаг її "одягли" у листопаді 2016 року. Заявлений термін експлуатації – 100 років. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Довжина арки – 165 метрів, висота – 110, вага – 36 тис. тонн. Вартість проекту складає 1,5 млрд євро.

Арка над саркофагом на ЧАЕС "Подробиці"

Як передає "Інтрефакс-Україна", будівництво нового безпечного конфайнменту над старим об'єктом "Укриття" почалося в 2012 році після масштабних підготовчих робіт на майданчику. Через великі розміри НБК його довелося будувати двома частинами, які були підняті і успішно з'єднані в 2015 році. Усередині арки НБК встановлений кран для демонтажу існуючого старого "Саркофагу" і залишків четвертого енергоблоку. НБК має проектний термін експлуатації 100 років. Його будівництво обійшлося в EUR1,5 млрд.

Скріншот з відео

Скріншот з відео

У березні 2019 року на промисловому майданчику ЧАЕС здійснювалися пусконалагоджувальні роботи, індивідуальні та комплексні випробування обладнання і технологічних систем конфайнменту. У кінці квітня 2019 року НБК введений у режим пробної експлуатації.

Сьогодні Нарешті введуть в експлуатацію арку над саркофагом у ЧАЕС. Це найбільша в мире Рухом конструкція. На "Укриття" ее насунули ще три роки тому. Пропонуємо подивитись, як це Було: pic.twitter.com/a22sRrRmLR - DW-русски (@dw_ukrainian) 10 липня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американський журналіст розвінчав міфи про ЧАЕС. Зокрема, він заявив, що вибух реактора у 1986 році не став найбільшою ядерною катастрофою у світі і не свідчить про некомпетентність СРСР.

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