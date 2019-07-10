Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Суспільство

На Чорнобильській АЕС запустять нове укриття: що про нього відомо

Читати матеріал російською

В Україні 10 липня введуть в експлуатацію арку над саркофагом на Чорнобильській АЕС.

Це найбільша у світі рухома конструкція. На саркофаг її "одягли" у листопаді 2016 року. Заявлений термін експлуатації – 100 років. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Довжина арки – 165 метрів, висота – 110, вага – 36 тис. тонн. Вартість проекту складає 1,5 млрд євро.

Арка над саркофагом на ЧАЕС

Арка над саркофагом на ЧАЕС

"Подробиці"

Як передає "Інтрефакс-Україна", будівництво нового безпечного конфайнменту над старим об'єктом "Укриття" почалося в 2012 році після масштабних підготовчих робіт на майданчику. Через великі розміри НБК його довелося будувати двома частинами, які були підняті і успішно з'єднані в 2015 році. Усередині арки НБК встановлений кран для демонтажу існуючого старого "Саркофагу" і залишків четвертого енергоблоку. НБК має проектний термін експлуатації 100 років. Його будівництво обійшлося в EUR1,5 млрд.

На Чорнобильській АЕС запустять нове укриття: що про нього відомо

Скріншот з відео

На Чорнобильській АЕС запустять нове укриття: що про нього відомо

Скріншот з відео

У березні 2019 року на промисловому майданчику ЧАЕС здійснювалися пусконалагоджувальні роботи, індивідуальні та комплексні випробування обладнання і технологічних систем конфайнменту. У кінці квітня 2019 року НБК введений у режим пробної експлуатації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американський журналіст розвінчав міфи про ЧАЕС. Зокрема, він заявив, що вибух реактора у 1986 році не став найбільшою ядерною катастрофою у світі і не свідчить про некомпетентність СРСР.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Місце
Україна
Тег
ЧАЕС
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
2
Смішно
4
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel