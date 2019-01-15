На Чернігівщині браконьєри жорстоко вбили лося, але поліція їх відпустила

На Чернігівщині браконьєри вбили лося, який ще до осені перебував в Червоній книзі.

Як повідомляє ТСН, тварині було близько 3 років, вага становила приблизно 300 кг. Вбивці зняли з голови роги, обрізали губи, розділили м'ясо, обдерши шкуру.

Місцеві жителі викликали поліцію, проте та нікого в результаті не затримала. "Дві машини тікали. Одна втекла, а іншу вони зупинили, перевіряли документи. М'яса не було. Були, як мені сказали, мисливські собаки, була зброя. У одного не було дозволу на зброю, він показав фотографію", – розповів директор мисливсько рибальського підприємства "Ічня" Сергій Калайда.

Першу машину, в якій, ймовірно, було м'ясо вбитого лося, копи не намагалися зупинити. А другу, де було виявлено зброю без дозволу, відпустили. У поліції повідомили, що відкрили кримінальне провадження за фактом вбивства лося, але підозрюваних у них немає.

За словами місцевих єгерів, за півтора місяці, з грудня, це вже п'ятий убитий лось.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні дозволили вбивати лося. Суд визнав протиправним і недійсним внесення тварини до Червоної книги і заборону полювати на неї.

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