На Черкащині знайшли ймовірну могилу Богдана Хмельницького: фото

У Суботові Черкаської області виявили підземний склеп, який, найімовірніше, став місцем поховання гетьмана Богдана Хмельницького.

Могилу, яку шукали протягом більше 300 років, знайшли в Свято-Іллінській церкві. Про це повідомляється на сайті громадської організації "Фонд Великий льох". (Щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що під підлогою храму на глибині майже 2 метри вчені зафіксували геофізичну аномалію, джерелом якої називають великий археологічний об'єкт.

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"Раніше не було можливості досліджувати підземний простір до такої глибини, не руйнуючи його. За результатами обробки даних георадарного зондування ми отримали чітке тривимірне зображення аномалії в центральній частині церкви. Її геометрія і розміри (довжина 3 м, ширина 1,3 м) відповідають об'єкту, схожому на склеп", – поділилися археологи.

За їхніми словами, під час робіт у церкві застосовувався один із найпоширеніших і перевірених у світовій практиці геофізичних методів – метод високочастотних електромагнітних зондувань або георадарный метод. За допомогою 4 георадарів, у яких різна робоча частота, було обстежено простір під підлогою церкви.

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При цьому, вчені впевнені, що нові дані про поховання Хмельницького можуть змінити загальноприйняту версію його смерті і розкрити головну інтригу кількох століть. "Нас чекає низка вражаючих сенсацій", – підсумували дослідники.

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