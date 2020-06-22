На ЧАЕС було декілька прихованих аварій: архів СБУ розсекретив дані КДБ

Галузевий державний архів Служби безпеки України розсекретив невідомі дані про будівництво та аварію на ЧАЕС, які увійшли до другого тому збірника "Чорнобильське досьє КҐБ. Від будівництва до аварії".

Презентація книги спільно з Українським інститутом національної пам’яті відбулася днями безпосередньо в зоні відчуження. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зауважимо, що у виданні опубліковано документи, які охоплюють період від початку 1970-х і до листопада 1986 року – до введення в експлуатацію об'єкту "Укриття" після катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції.

Книга містить 229 документів, більшість із яких опубліковано вперше. Зокрема, як свідчать архівні справи, аварії на ЧАЕС траплялися й до квітня 1986 року, однак їх було приховано.

Збірник "Чорнобильське досьє КҐБ. Від будівництва до аварії" (Telegram-канал СБУ)

За словами директора Галузевого держархіву СБУ й одного з упорядників видання Андрія Когута, серед документів, які увійшли до нової книги, зокрема, є повідомлення про такі аварії, як транскрипт телефонних переговорів на ЧАЕС у ніч 26 квітня, примірник першого повідомлення про трагедію, інформація про початок розслідування та будівництво "Саркофагу".

Упорядники видання переконані, що за цими матеріалами можна краще зрозуміти катастрофу на ЧАЕС та її передумови.

Архів СБУ розсекретив невідомі дані про будівництво та аварію на ЧАЕС (Telegram-канал СБУ)

"Це дозволить людству розширити доступ до правди про злочини тоталітарної системи й засвоїти правильні уроки", – підкреслив директор інституту Нацпам’яті Антон Дробович.

Додамо, що вказане видання є продовженням серії документальних книг. Першу, яка містить 210 документів, опубліковано навесні 2019 року.

Завантажити її можна за цим посиланням.

Прочитати друге видання можна тут.

Як розповів OBOZREVATEL, раніше у мережі розгорівся скандал через розсекречені документи КДБ про будівництво ЧАЕС.