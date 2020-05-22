На Буковині новий спалах коронавірусу: лікарі вибилися із сил

На Буковині 21 травня було підтверджено ще 63 нових випадки зараження коронавірусом COVID-19. Всього з моменту початку епідемії в регіоні небезпечною хворобою захворіли 2 905 осіб.

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Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук. За його словами, протягом доби лабораторний центр дослідив 470 нових зразків.

"Також 22 особи одужали від COVID-19. Вони двічі отримали негативні результати ПЛР-тестів. В цілому в останні дні позитивними виявляються 10-15% тестів від загальної кількості опрацьованих. Це хороша тенденція", – написав чиновник.

Коронавірус на Буковині

"Разом з тим, в наших лікарнях ще чимало пацієнтів у важкому стані, медики дуже втомлені. Тому не забувайте про безпеку", – закликав громадян Осачук.

Тим часом, на сторінці Чернівецької ОДА у Facebook з'явилися дані про летальні випадки в області. Станом на 21 травня їх кількість збільшилася ще на п'ять. У всіх загиблих були важкі форми пневмонії, у чотирьох підтвердився коронавірус.

Так, від ускладнень COVID-19 на тлі супутніх захворювань помер 69-річний житель Заставни (хворів на лімфолейкоз), 57-річний чернівчанин із цукровим діабетом, гіпертонією та ішемією, 64-річний житель Сторожинецького району (страждав від гіпертонії й надмірної ваги), а також 60-річний чернівчанин.

Ще одна 74-річна жителька Глибоцького району мала підозру на коронавірус і перед смертю перенесла інфаркт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 травня в Рівненській області був зафіксований найвищий в Україні стрибок статистики захворюваності на коронавірус COVID-19 за добу. Адже якщо 19 травня в регіоні було виявлено 29 випадків зараження, то вже на наступний день цифра становила 70.

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