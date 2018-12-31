На БМП і в окопах: бійці ЗСУ оригінально привітали Україну з Новим роком

Бійці ЗСУ, перебуваючи на передових позиціях на Донбасі, зворушливо вітали українців з новорічними святами.
Відеопривітання від учасників операції Об'єднаних сил з'явилося в мережі, повідомляє "Новинарня" (щоб подивитися ролик, поскрольте вниз).
Відзначається, що відео записано військовослужбовцями 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади на позиціях у Луганській області.
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Захисники України прикрасили БМП електричними гірляндами і проїхалися на ньому разом із Санта-Клаусом.
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Після цього боєць бригади Гліб Бабич у святковому костюмі та бронежилеті прочитав вітальний вірш.
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Шлях привів до України —
Тут радію серцем я.
Це улюблена країна,
Світла, Бога і моя!
Казка тихо з неба ллється,
Вкрита ковдрою земля.
Рік новий з нуля почнеться —
Ось і я почну з "нуля".
Най сьогодні свято буде,
Янгол вкриє в два крила.
Тут в окопах справжні люди,
Гідні шани і тепла.
Світ живе — вони воюють,
Хтось не зміг — вони змогли,
Щедро кожному дарують
Змогу сісти за столи.
І коли вночі у свято
Зсуне келихи народ,
Просто так — згадай солдата,
Це цінніша з нагород.
Далі, за моїм наказом,
Біг почне щасливий рік.
Всій країні тих, хто разом,
Я дарую оберіг.
Воля є — заможність буде,
Рік потрібне принесе.
Я незламним, вільним людям
Дарувати буду все.
Під ялинку що покласти —
Все згадай і підрахуй.
Всім роздам любов і щастя,
Тільки ворогові — …ні!
Жити, вірити, кохати —
Всім, в тилу і на "нулі".
Буде, брате, буде свято
Завжди на твоїй землі!
Скрін відео
Як писав OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилися показові фото передноворічного Донецька. Так, одна з найбільш постраждалих частин окупованого міста в кінці 2018 року виглядає практично невпізнанною.
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