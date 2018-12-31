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На БМП і в окопах: бійці ЗСУ оригінально привітали Україну з Новим роком

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Бійці ЗСУ, перебуваючи на передових позиціях на Донбасі, зворушливо вітали українців з новорічними святами.

Відеопривітання від учасників операції Об'єднаних сил з'явилося в мережі, повідомляє "Новинарня" (щоб подивитися ролик, поскрольте вниз).

Відзначається, що відео записано військовослужбовцями 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади на позиціях у Луганській області.

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Новий рік 2019: привітання українських зірок для читачів OBOZREVATEL

На БМП і в окопах: бійці ЗСУ оригінально привітали Україну з Новим роком

Скрін відео

Захисники України прикрасили БМП електричними гірляндами і проїхалися на ньому разом із Санта-Клаусом.

На БМП і в окопах: бійці ЗСУ оригінально привітали Україну з Новим роком

Скрін відео

На БМП і в окопах: бійці ЗСУ оригінально привітали Україну з Новим роком

Скрін відео

Після цього боєць бригади Гліб Бабич у святковому костюмі та бронежилеті прочитав вітальний вірш.

На БМП і в окопах: бійці ЗСУ оригінально привітали Україну з Новим роком

Скрін відео

Новини
ЗСУ перед Новим роком повідомили сумні новини з Донбасу: що сталося

Шлях привів до України —

Тут радію серцем я.

Це улюблена країна,

Світла, Бога і моя!

Казка тихо з неба ллється,

Вкрита ковдрою земля.

Рік новий з нуля почнеться —

Ось і я почну з "нуля".

Най сьогодні свято буде,

Янгол вкриє в два крила.

Тут в окопах справжні люди,

Гідні шани і тепла.

Світ живе — вони воюють,

Хтось не зміг — вони змогли,

Щедро кожному дарують

Змогу сісти за столи.

І коли вночі у свято

Зсуне келихи народ,

Просто так — згадай солдата,

Це цінніша з нагород.

Далі, за моїм наказом,

Біг почне щасливий рік.

Всій країні тих, хто разом,

Я дарую оберіг.

Воля є — заможність буде,

Рік потрібне принесе.

Я незламним, вільним людям

Дарувати буду все.

Під ялинку що покласти —

Все згадай і підрахуй.

Всім роздам любов і щастя,

Тільки ворогові — …ні!

Жити, вірити, кохати —

Всім, в тилу і на "нулі".

Буде, брате, буде свято

Завжди на твоїй землі!

На БМП і в окопах: бійці ЗСУ оригінально привітали Україну з Новим роком

Скрін відео

Як писав OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилися показові фото передноворічного Донецька. Так, одна з найбільш постраждалих частин окупованого міста в кінці 2018 року виглядає практично невпізнанною.

Читайте всі новини по темі "Новий рік" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Новий рікВійна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
Новини ДонбасуНовий рік-2019видеоЗбройні сили УкраїниООС
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Samsonenko Yury
Samsonenko Yury
А сколько этой рашистской гниды закопали в украинский чернозём? Без вести пропали путинские долбоёбы! Собаки доедают эту падаль!
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Samsonenko Yury
Samsonenko Yury
Ненавижу путинский мерзкий рашизм! Только грузом 200 эту никчемную падаль! Прямо российской мамульке домой на черном мерсе в цинковом ящике приехал сынишка с фанфарами! Но ихжетамнету, а кого убили? Та и хер с ним, его же там не было! Убили какого то дауна! Но закопали в яму почему то идиота с развальцованым еблищем и колорадкой на матне! Бабы гутарят, что развольцевали какого то зеленого человечька без шевронов. Та и хуй с ним, хуйло все равно не признаёт трупы своего гавна. Туда ему и дорога! Не хотело путинское зверьё жить по людски, получи , рашистская сука! СЛАВА УКРАИНЕ!
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
Веде нас в бій героїв наших слава. Для нас закон найвищий то наказ: «Соборна Українська є держава  Одна на вік: від Сяну по Кавказ !
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