На березі тисячі трупів: з Азовським морем трапилася нова НП. Відео

Тисячі медуз винесло на узбережжі Азовського моря в селі Мисове Ленінського району окупованого Росією Криму.

Опинившись на березі, медузи починають помирати, але все ще можуть жалити людей, якщо до них доторкнутися. Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Як стало відомо, викинуті з Азовського моря медузи належать до виду Aurelia aurita або Аурелія. Вони є досить великими.

В Інституті біології південних морів причиною навали медуз назвали ранню весну і підвищення рівня солоності Азовського моря.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Таганрозькій затоці (Росія) Азовське море катастрофічно обміліло і практично перетворилося на пустелю.

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