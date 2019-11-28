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29 листопада • оновлено в 11:24
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На березі тисячі трупів: з Азовським морем трапилася нова НП. Відео

46.9т
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Тисячі медуз винесло на узбережжі Азовського моря в селі Мисове Ленінського району окупованого Росією Криму.

Опинившись на березі, медузи починають помирати, але все ще можуть жалити людей, якщо до них доторкнутися. Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Як стало відомо, викинуті з Азовського моря медузи належать до виду Aurelia aurita або Аурелія. Вони є досить великими.

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На березі тисячі трупів: з Азовським морем трапилася нова НП. Відео

В Інституті біології південних морів причиною навали медуз назвали ранню весну і підвищення рівня солоності Азовського моря.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Таганрозькій затоці (Росія) Азовське море катастрофічно обміліло і практично перетворилося на пустелю.

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Автор
Катерина Луговська
Місце
Україна
Тег
Азовське море
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Ронович Рон
Ронович Рон
Да ладно, в прошлый раз вы орали, что Мост виноват, теперь в этот бред даже главный редактор не поверил)
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
автор заголовка е....ый?
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Я худею, дорогая редакция!
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