На 'Азовсталі' встановлюють сучасні системи очищення: як вони працюють

У конвертерному цеху меткомбінату "Азовсталь" Групи Метінвест продовжують реконструювати систему очищення ділянки сипучих і феросплавів.

Як розповіли у пресслужбі, роботи були розпочаті в березні, а завершення масштабної модернізації заплановано на друге півріччя 2021 року. Інвестиції в реалізацію проєкту – 204 млн грн.

Як відзначили у компанії, для того, щоб мінімізувати концентрацію пилу на ділянці сипучих і феросплавів модернізують очисні споруди. Роботи на ділянці ведуть фахівці підрядної організації.

Уже змонтовано 58 локальних фільтрів з 166, що відповідають європейським вимогам до очисних споруд. Надалі, як відзначили у пресслужбі, вони працюватимуть на всіх перевантажувальних вузлах, а контролювати систему аспірації буде автоматика.

Нові очисні споруди побудовані за принципом касетних фільтрів і всередині кожного встановлений вентилятор, підготовлений до запуску автоматично під час цвітіння – при проходженні брудного повітря через мембрану на фільтроелемент залишаються частинки пилу. Їх налипання відбувається до критичної маси, після чого створюється розрядження і виконується регенерація фільтра. За рахунок імпульсу пневмовстряхування пил скидається назад в бункер або на транспортер – втрати матеріалів і викиди в атмосферу зводяться до мінімуму.

"Група Метінвест щорічно збільшує інвестиції в екомодернізацію промислових об'єктів. Покроково ведеться реконструкція меткомбінату, ми планомірно виконуємо взяті на себе зобов'язання. Для цього у виробничих цехах встановлюємо сучасні системи аспірації, що відповідають суворим європейським вимогам до очисних споруд", – розповів генеральний директор меткомбінату "Азовсталь "Групи Метінвест Енвер Цкітішвілі.

Нагадаємо, що в конвертерному цеху комбінату "Азовсталь" Групи Метінвест цього року реалізовано низку інших важливих екологічних проєктів. Після реконструкції введена в експлуатацію система аспірації дробильного відділення ділянки сипучих і феросплавів. Оновлені системи аспірації установок піч-ківш №1 і №2, триває реконструкція систем аспірації міксерного відділення.