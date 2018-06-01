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Повернення російських офіцерів в Україну: МЗС відповіло

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Міністерство закордонних справ (МЗС) України розглядає коментар замголови МЗС Росії Григорія Карасіна про повернення російських представників в Спільний центр по контролю і координації (СЦКК) режиму припинення вогню на сході України.

"Зараз ми опрацьовуємо цей коментар, це непросте питання", відповіла OBOZREVATEL речник МЗС України Мар'яна Беца.

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Нагадаємо, що заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін заявив, що Росія готова розглянути це питання тільки за певних умов: законодавче закріплення в Україні їх юридичного статусу і гарантій безпеки, затвердження в мінській контактній групі положення про СЦКК (регламенту), зняття українською стороною вимоги про передачу російськими військовослужбовцями своїх біометричних і персональних даних при перетині кордону.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в середині грудня 2017 року МЗС Росії відкликав своїх представників з СЦКК.

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Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
Об'єкт
Міністерство закордонних справ України
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