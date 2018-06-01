Повернення російських офіцерів в Україну: МЗС відповіло

Міністерство закордонних справ (МЗС) України розглядає коментар замголови МЗС Росії Григорія Карасіна про повернення російських представників в Спільний центр по контролю і координації (СЦКК) режиму припинення вогню на сході України.

"Зараз ми опрацьовуємо цей коментар, це непросте питання", відповіла OBOZREVATEL речник МЗС України Мар'яна Беца.

Нагадаємо, що заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін заявив, що Росія готова розглянути це питання тільки за певних умов: законодавче закріплення в Україні їх юридичного статусу і гарантій безпеки, затвердження в мінській контактній групі положення про СЦКК (регламенту), зняття українською стороною вимоги про передачу російськими військовослужбовцями своїх біометричних і персональних даних при перетині кордону.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в середині грудня 2017 року МЗС Росії відкликав своїх представників з СЦКК.