Пока в Киеве продолжаются акции протеста "Нет капитуляции", я провел опрос в Краматорске Донецкой области. Спросил у людей, как они относятся к митингам в Киеве, поддерживают или нет? Попросил кратко обосновать свой ответ. Мнения разделились (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца).

Для тех, кто не в курсе, Краматорск сегодня считается столицей подконтрольного Донбасса. Именно в Краматорске находится Военно-гражданская областная администрация. Так, что не мог не спросить, как жители Краматорска оценивают происходящее в Киеве и других городах Украины.

Одна из семейных пар ответила, что поддерживает протест "Нет капитуляции", потому что не хотят отвода украинских войск с позиций на Донбассе. Они также добавили, что сами участвовали в митинге только в Краматорске.

Другая молодая пара ответила, что они не поддерживают такие акции протеста. По их словам, они выступают "за мир любой ценой, потому что надоела [война - ред.]".

Но некоторые жители Краматорска отвечали, что не в курсе событий, что там происходит в Киеве и по какой причине митингуют под Офисом президента.

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