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12 жовтня • оновлено в 07:26
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Максим Копачевський
Максим Копачевський
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Мы за мир любой ценой: как Донбасс относится к "капитуляции Украины"

1.3т Читати матеріал російською

Пока в Киеве продолжаются акции протеста "Нет капитуляции", я провел опрос в Краматорске Донецкой области. Спросил у людей, как они относятся к митингам в Киеве, поддерживают или нет? Попросил кратко обосновать свой ответ. Мнения разделились (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца).

Для тех, кто не в курсе, Краматорск сегодня считается столицей подконтрольного Донбасса. Именно в Краматорске находится Военно-гражданская областная администрация. Так, что не мог не спросить, как жители Краматорска оценивают происходящее в Киеве и других городах Украины.

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Одна из семейных пар ответила, что поддерживает протест "Нет капитуляции", потому что не хотят отвода украинских войск с позиций на Донбассе. Они также добавили, что сами участвовали в митинге только в Краматорске.

Другая молодая пара ответила, что они не поддерживают такие акции протеста. По их словам, они выступают "за мир любой ценой, потому что надоела [война - ред.]".

Но некоторые жители Краматорска отвечали, что не в курсе событий, что там происходит в Киеве и по какой причине митингуют под Офисом президента.

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Автор
Максим Копачевський Максим Копачевський
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі війна
Місце
Україна
Теги
Донбас Новини Донбасу війна
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Spiridonov Alexandr
Spiridonov Alexandr
Тот кто выступает "за мир любой ценой", всегда надеется, что платить-то будет кто-то другой.
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