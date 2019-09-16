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17 вересня • оновлено в 02:30
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"М'ясом навиворіт": сестра Сенцова зробила несамовиту заяву

1.4т Читати матеріал російською

Сестра режисера Олега Сенцова Наталія Каплан зізналася, що страждає від депресії через те, що ще багато українців незаконно перебувають в тюрмах Росії.

У Facebook жінка розповіла про проблеми зі здоров'ям, але додала, що завдяки психіатрам вперше за 5 років відчуває себе добре.

"Я навчилася жити з тим, що Олег Сенцов на свободі (я довго не могла в це повірити і відпустити). Тепер залишилося навчитися жити з тягарем, що в тюрмах залишаються інші в'язні Кремля. Не зможу нормально жити, поки такі існують.

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Я така людина, що говорю те, що думаю. Мені важко від цього, я м'ясом навиворіт... Боротьба триває. І особисто моя теж, не списуйте мене через депресію, я вигрібу і знову в бій", - пише Каплан.

Наталя Каплан і Олег Сенцов

Наталя Каплан і Олег Сенцов

Як писав OBOZREVATEL, напередодні Сенцов опублікував унікальне фото з в'язниці в Росії, яке було зроблено перед Новим роком.

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Особа
Олег Сенцов
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