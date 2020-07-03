МВС підтримало скасування кримінального покарання за п'яне водіння

У МВС підтримали прийняття закону, який скасував кримінальне покарання за водіння авто в нетверезому стані, залишивши лише адміністративні санкції.

Про це повідомляє пресслужба міністерства внутрішніх де Україна.

"Це обумовлено тим, що процедура документування кримінального проступку є значно складнішою та потребує більше часу у порівнянні з документуванням факту керування в нетверезому стані при оформленні адміністративного правопорушення. У середньому на процедуру оформлення кримінального проступку поліцейські витрачали 6-8 годин, в той час як у випадку з адміністративною процедурою оформлення займає лише 2-3 години", – йдеться в повідомленні.

При цьому в МВС підкреслили, що крім штрафу, доцільно накладати на порушників адміністративний арешт на строк до 15 діб.

"При умові, що особа, притягнута до відповідальності за керування у стані сп’яніння, повторно протягом року сяде за кермо у нетверезому стані", – підкреслили в інформації.

У МВС зазначили, що в 2019 році поліцейські оформили і направили до суду 115 тисяч протоколів про управління транспортом в стані сп'яніння. А за 6 місяців 2020 року оформлено вже 67 692 протоколів, що значно більше, ніж на аналогічний період минулого року, акцентували в міністерстві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський підписав закон, прийнятий Верховною Радою. Серед іншого він передбачає скасування кримінальної та введення адміністративної відповідальності за керування транспортом у нетверезому стані.