Коли Мураєв вчергове відкриває свою пельку, аби озвучити новий медведчуківський темник, маю непереборне бажання сшити його в людську багатоніжку із тим самим Медведчуком. І із маловідомими жіночками, які чешуть язиками про адиннарод и гражданскую войну.

Є дике бажання вендети, коли канадська Христя Фріланд заявляє про долучення її країни до тиску на Росію, а наші обранці — кров і плоть народу — глузують над батьком двох дітей, які навряд чи побачать його до зрілості. Не те, що до повноліття.

"Человек готовил поджоги и взрывы. Для части населения он является террористом. Для националистической части он является героем. Время расставит на свои места, кто прав, кто не прав", — це начесав Мураєв на 112-му каналі.

Як сталося так, що ця істота навіть не склала компанію Володимиру Олійнику чи Азарову? Не те, що у пеклі.

Хто за 10 хвилин слави на каналі сепаратиста здатен лизати йому дупу і легалізувати брехню про політв’язня, який втратив здоров`я і сили у чотирьохрічному ув’язненні на Якутії?

Якщо СБУ і ГПУ не розбереться, буду не проти якщо "невідомі патріоті" наб’ють йому хліборізку.

І да, попри гражданскую войну та одиннарод, це друга у*ба*ська заява за 10 днів.

Ось як Мураєв реагував на смерть Бабченка: "В безопасном Киеве расстрелян один из разжигателей вражды и пропагандистов Бабченко". Далі були тези, що смерть спеціально підлаштували, аби підгадати Росії на Радбезі ООН щодо окупації і екологічній катастрофі на окупованій частині Донбасу.

Я найбільше боюсь, що люди справді вірять у ті фекалії, які ллються із рота Мураєва.

Коли я відкриваю чергове серйозне ґрунтовне дослідження соціологів, а там у трійці впізнаваних нових лідерів Мураєва, кров капає з очей.

Найбільша проблема в цій країні не корупція. А ваша любов до ла-лай-на. В політиці, в приватному житті і в черепушці.