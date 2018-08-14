Можуть відмовити органи: з'явилися тривожні новини про Сенцова

Російська правозахисниця Зоя Свєтова, яка 14 серпня отримала дозвіл на побачення з незаконно засудженим в Росії українським режисером Олегом Сенцовим, заявила, що лікарі застерігають в'язня Кремля від подальшого голодування, оскільки у нього можуть відмовити внутрішні органи (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Також вона уточнила, що зараз чоловік здебільшого лежить і схуд, за його словами, на 17 кілограмів, а за версією лікарів - на 11 кілограмів, повідомляється на Telegram-каналі "Відкрита редакція".

"Каже, що швидко втомлюється, періодично з'являються болі в серці. Його стан змінюється протягом дня. Його лікар прогнозів не робив, але сказав, що добре б уже припинити голодування. Можуть відмовити внутрішні органи", - розповіла Свєтова.

У коментарі телеканалу RTVI правозахисниця також зазначила, що сам Сенцов називає свій стан "передкритичним".

Свєтова розмовляла з ним дві години у присутності начальника колонії і ще двох працівників. Вона додала, що режисер перебуває у "гарній і чистій" чотиримісній палаті.

"Лікарі колонії, яким Сенцов довіряє, вони роблять те, що можуть робити, але не роблять жодних прогнозів. Адвокат казав, що йому роблять крапельниці і поживну суміш, яку він приймає. Але це ситуація, яка не може врятувати його життя", - додала правозахисниця.

Крім того вона зазначила, що режисер не планує припиняти голодування, і його метою так само залишається звільнення українських політичних в'язнів із російських в'язниць.

Відеозапис із підтвердженням Свєтової про поганий стан Сенцова опублікувала на своїй сторінці у Facebook і російська громадська діячка Вікторія Івлєва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 травня Сенцов оголосив безстрокове голодування в колонії у місті Лабитнангі з вимогою до влади РФ звільнити всіх українських політв'язнів. 9 червня він написав листа правозахисникам Миколі і Тетяні Щурам, у якому розповів, що не збирається здаватися.

Пізніше сестра режисера отримала від нього листа, в якому режисер зізнався, що "кінець близький".

У ніч на 12 серпня Івлєва стверджувала, що з адміністративного центру ЯНАО - Салехарда пізно ввечері 11 серпня вилетів літак, на борту якого міг перебувати Сенцов. Пізніше російська ФСВП спростувала інформацію та повідомила, що Сенцова з колонії не вивозили.