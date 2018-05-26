Можуть бути в полоні: на Донбасі пропали двоє українських військових

У зоні бойових дій на Донбасі з 25 травня розшукують двох українських військових.

Обидва вони служать в 14 окремій механізованій бригаді. Чоловіки зникли після того, як самовільно покинули військову частину, повідомили в прес-службі 14 окремої механізованої бригади.

"Щодо обставин затримання військових: 25 мая вони самовільно залишили військову частину, і за станом на 26 травня їхнє місцеперебування невідоме. Військова служба правопорядку і правоохоронні органи розшукують їх", - заявили в прес-службі.

Як пише "Апостроф", окупанти на своїх ресурсах повідомили, що захопили цих військових в полон.

Як писав OBOZREVATEL, бійці Операції Об'єднаних сил збили на Донбасі безпілотник терористів, який розвідував позиції Збройних сил України.