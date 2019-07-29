"Можна збожеволіти": блогер розповів, як пропаганда в "ДНР" лякає населення

Військові "ДНР" спеціально обстріляли КППВ "Мар'янка", що в Донецькій області, аби посіяти паніку серед населення і розпустити чутки про зачистку Донецька українською армією.

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав блогер Макс Баринов. За його словами, керівництво "ДНР" насправді хоче закрити пропускний пункт, аби зменшити відтік людей із окупованої території.

"Можна просто збожеволіти від пропаганди в "ДНР" про недавній обстріл КПВВ "Мар'їнка". Хоча це провокація і привід для закриття пункту пропуску для зменшення кількості виїжджаючих із Донецька і посіяння паніки про силове захоплення міста ВСУ. А Росія може ввести свої війська для захисту російськомовного населення, у яких є паспорти РФ", – припустив блогер.

Обстріл в Мар'янці

За його словами, при будь-якому розкладі "ДНР" прийде кінець. Вона впаде або від внутрішніх проблем, або ж її "кине" та ж Росія разом з тими, хто отримав довгоочікуваний паспорт РФ.

"Кінець близький, залишилося почекати фінальної кульмінації. Зрештою, читаючи марення офіційних дурників "республіки", можна зрозуміти, що "ДНР" – це маріонеткова лялька в руках кремлівських ляльководів", – підсумував Баринов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні розкрили важливість відмови від переговорів з "Л/ДНР". Знайдуться сили, які захочуть фінансувати цей конфлікт, а російські олігархи будуть вливати туди гроші.

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