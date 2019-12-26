"Можна попросити у вас маленький подарунок?" Зеленський виконав мрію дівчинки з Сєвєродонецька

Президент Володимир Зеленський подарував дівчинці з Сєвєродонецька (Луганська область) бажаний телефон.

Про це OBOZREVATEL розповіла прессекретар глави держави Юлія Мендель (щоб подивитися фото, доскролльте докінця).

Дівчинка відправила лист на адресу Офісу президента з привітанням з Новим роком і Різдвом і з проханням про невеликий подарунок. Так, вона попросила у президента сенсорний мобільний телефон.

"Дорогий президенте! Вітаю з Новим роком, бажаю здоров'я твоїм дітям і бажаю відмінних оцінок і багато знань отримати. І бажаю я ще, щоб було все добре. Можна попросити у вас маленький подарунок? Телефон сенсорний, як у моєї мами. Спасибі, що прочитали мій лист. Я дуже стараюся добре вчитися", – сказано в листі.

Зеленський подарував дівчинці з Северодонецька телефон

Так, у Офісі президента розглянули звернення дівчинки і направили його в Луганську обласну державну адміністрацію для розгляну питань, які знаходиться в їх компетенції. Так, в ОП подарували дитині бажаний подарунок.

Дівчинка з Сєвєродонецька написала Зеленському зворушливий лист

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Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський у вівторок, 24 грудня, привітав українців з Святвечором і наступаючим католицьким Різдвом Христовим.

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