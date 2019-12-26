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26 грудня • оновлено в 17:09
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"Можна попросити у вас маленький подарунок?" Зеленський виконав мрію дівчинки з Сєвєродонецька

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Президент Володимир Зеленський подарував дівчинці з Сєвєродонецька (Луганська область) бажаний телефон.

Про це OBOZREVATEL розповіла прессекретар глави держави Юлія Мендель (щоб подивитися фото, доскролльте докінця).

Дівчинка відправила лист на адресу Офісу президента з привітанням з Новим роком і Різдвом і з проханням про невеликий подарунок. Так, вона попросила у президента сенсорний мобільний телефон.

"Дорогий президенте! Вітаю з Новим роком, бажаю здоров'я твоїм дітям і бажаю відмінних оцінок і багато знань отримати. І бажаю я ще, щоб було все добре. Можна попросити у вас маленький подарунок? Телефон сенсорний, як у моєї мами. Спасибі, що прочитали мій лист. Я дуже стараюся добре вчитися", – сказано в листі.

Зеленський подарував дівчинці з Северодонецька телефон

Зеленський подарував дівчинці з Северодонецька телефон

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Так, у Офісі президента розглянули звернення дівчинки і направили його в Луганську обласну державну адміністрацію для розгляну питань, які знаходиться в їх компетенції. Так, в ОП подарували дитині бажаний подарунок.

Дівчинка з Сєвєродонецька написала Зеленському зворушливий лист

Дівчинка з Сєвєродонецька написала Зеленському зворушливий лист

Дівчинка з Сєвєродонецька написала Зеленському зворушливий лист

Дівчинка з Сєвєродонецька написала Зеленському зворушливий лист

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський у вівторок, 24 грудня, привітав українців з Святвечором і наступаючим католицьким Різдвом Христовим.

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Девчушка на русском пишет ...
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Nemo Александр
Nemo Александр
Ще не вмерла, прикинь! И что странно - подарили телефон. Не съели, не растерзали, не сожгли. Короче, ужос, до чего дошли проклятые фошизды и ба.н.деровцы в своих запретах на русский язык!
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