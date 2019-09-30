"Може не пережити зиму": окупований Крим наздогнала нова біда

В анексованому Криму в селищі Аршинцеве неподалік від Керчі руйнується узбережжя.

Як повідомляє Керчь.ФМ, окупаційна влада остаточно вирішила не звертати уваги на цей пляж і вже давно припинила проводити там якісь роботи.

Видання зазначає, що узбережжя перебуває в жалюгідному стані й може не пережити зиму.

Узбережжя в Аршинцевому Керчь.ФМ

"Підпірні стінки продовжують руйнуватися, тріснули сходи, які також можуть не пережити зиму й обвалитися, сильно повзе дорога в районі куточка відпочинку", – йдеться в матеріалі.

В Аршинцевому руйнується узбережжя Керчь.ФМ

В Аршинцевому руйнується узбережжя Керчь.ФМ

В Аршинцевому руйнується узбережжя Керчь.ФМ

В Аршинцевому руйнується узбережжя Керчь.ФМ

В Аршинцевому руйнується узбережжя Керчь.ФМ

В Аршинцевому руйнується узбережжя Керчь.ФМ

В Аршинцевому руйнується узбережжя Керчь.ФМ

В Аршинцевому руйнується узбережжя Керчь.ФМ

В Аршинцевому руйнується узбережжя Керчь.ФМ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали, як окупанти вбивають Крим, варварськими методами видобуваючи пісок із найглибшого озера півострова – Донузлава.

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