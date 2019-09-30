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2 жовтня • оновлено в 19:16
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"Може не пережити зиму": окупований Крим наздогнала нова біда

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В анексованому Криму в селищі Аршинцеве неподалік від Керчі руйнується узбережжя.

Як повідомляє Керчь.ФМ, окупаційна влада остаточно вирішила не звертати уваги на цей пляж і вже давно припинила проводити там якісь роботи.

Видання зазначає, що узбережжя перебуває в жалюгідному стані й може не пережити зиму.

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Узбережжя в Аршинцевому

Узбережжя в Аршинцевому

Керчь.ФМ

"Підпірні стінки продовжують руйнуватися, тріснули сходи, які також можуть не пережити зиму й обвалитися, сильно повзе дорога в районі куточка відпочинку", – йдеться в матеріалі.

В Аршинцевому руйнується узбережжя

В Аршинцевому руйнується узбережжя

Керчь.ФМ

В Аршинцевому руйнується узбережжя

В Аршинцевому руйнується узбережжя

Керчь.ФМ

В Аршинцевому руйнується узбережжя

В Аршинцевому руйнується узбережжя

Керчь.ФМ

В Аршинцевому руйнується узбережжя

В Аршинцевому руйнується узбережжя

Керчь.ФМ

В Аршинцевому руйнується узбережжя

В Аршинцевому руйнується узбережжя

Керчь.ФМ

В Аршинцевому руйнується узбережжя

В Аршинцевому руйнується узбережжя

Керчь.ФМ

В Аршинцевому руйнується узбережжя

В Аршинцевому руйнується узбережжя

Керчь.ФМ

В Аршинцевому руйнується узбережжя

В Аршинцевому руйнується узбережжя

Керчь.ФМ

В Аршинцевому руйнується узбережжя

В Аршинцевому руйнується узбережжя

Керчь.ФМ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали, як окупанти вбивають Крим, варварськими методами видобуваючи пісок із найглибшого озера півострова – Донузлава.

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Масленко Валентин
Масленко Валентин
Медовар на Хеpчь.ФМ подрабатывать стал?)))))
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
ой всё...отстаньте шароварники.
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Ка-цап-стан принес в Керчь свой привычный обыденный ка-цап-ский срач
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel, Днепр в смысле берег на всем протяжении и пляжи Одессы.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Levitsky Valery, Да как все пляжи крутыми были застроены - к морю не подступиться. Россия хотя бы это все посносила и расчистила, не взирая на связи и деньги. Я помню репортажи укр-каналов с застроенных на ворованные день дворцами пляжи. Теперь застраивают Днепр и Одессу.
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