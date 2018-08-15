Українське суспільство не розуміє, що таке військовий парад. Хоча би з морально-психологічної точки зору в умовах російської агресії військовий парад необхідний для єднання народу України. Щоб люди відчували, що парад є оглядом військової спроможності держави. Держава показує своїм громадянам, як на їхні податки зміцнюється її обороноздатність. Цьогоріч на параді покажуть вишкіл ЗСУ, нову військову техніку - є чим похвалитися.
Підготовка до параду - це певним чином військова операція, перекидання військової техніки, підготовка водійського і командного складу.
Самі військовослужовці теж підримують парад. Те, що серед суспільства паради критикуються, то я скажу так. А люди хіба в курсі, що є на передовій, а чого немає? Чи може домохазяйка краще за Генштаб і оперативне управління знає, що є на передовій, а чого нема?
І навіть якщо на передовій і нема якоїсь військової техніки, то це означає, що вона відведена згідно Мінських домовленостей на встановлені місця. По-друге, навіть якщо нова техніка і є у розпорядженні військових, то що її варто виставити на передову і закопати в окопи під постійні обстріли? Щоб просто втрачати її?
Звісно, що техніку відтягнули від переднього краю і якщо хтось її там не бачить, це ж не означає, що її там немає. І взагалі це військова таємниця і ніхто не демонструватиме військову техніку людям, бо вони не вірять, є вона на передовій чи ні.
Приходьте на парад і самі оціните, на що нині спроможні наші Збройні сили!
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