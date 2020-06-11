Головна Новини
11 червня • оновлено в 09:48
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

МОЗ запропонує нові заходи через зростання захворюваності на COVID-19 – Степанов

1.2т
Читати матеріал російською

В Україні за минулу добу рекордно зросла кількість нових хворих COVID-19 – 689. Тому в країні мають намір вжити нових заходів через зростання захворюваності.

Таку заяву на брифінгу в четвер, 11 червня, зробив глава МОЗ Максим Степанов. Міністр також зазначив, що в Україні зростає кількість летальних випадків.

"Вчора (10 червня – Ред.) 23 особи, сьогодні – 21. Коли ми вводили пом'якшення карантину, він був прорахований з урахуванням заходів безпеки. Але чомусь всі вирішили, що їх можна не дотримуватися повністю", – зазначив він.

Степанов додав, що з урахуванням зростання нових хворих, МОЗ пропонуватиме введення певних нових заходів безпеки.

Новина оновлюється ...

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Особа
Максим Степанов
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 29 070.

    Вилікувалися: 13 141. Померли: 854.

  • У світі захворіли більше 7,4 млн осіб, загинули – більше 416 тисяч.

  • Карантин в Україні продовжать після 22 червня: названа причина.

  • Ціни на маски в Україні обвалилися в 10 разів: раніше їх можна було купити за 50 грн штуку!

  • ВООЗ засумнівалася в достовірності даних по смертності від коронавірусу в Росії: "виглядає незвично".

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги