Сьогодні провели дуже важливу прес-конференцію. Дякую всім пацієнтам, які знайшли змогу приїхати, поділитися своїми проблемами. А також дякую двом чудовим спеціалістам - Владиславу Пилиповичу Закордонцю (завідувач відділення трансплантації нирки та гемодіалізу НІХіТ ім. О. О. Шалімова, лікар-хірург) та Ростиславу Андрійовичу Жуку (доцент кафедри хірургії №2 Львівського національного медичного університету імені Д.Галицького, кандидат медичних наук, головний позаштатний спеціаліст Департаменту ОЗ ЛОДА з трансплантології).

Отже, говорили на дуже важливу тему – забезпечення імуносупресивними препаратами пацієнтів із пересадженими органами. Як відомо, пацієнти після трансплантації (дороговартісної операції, яка коштує понад 3 мільйони гривень) пожиттєво мають приймати ліки-імуносупресанти, що підтримують життя пересадженого органу. Важливим в препараті є його концентрація в організмі пацієнта, бо навіть незначні її коливання можуть призвести до відторгнення пересадженого органу.

Саме тому, пацієнт пожиттєво має приймати один і той самий препарат, який йому підходить найбільше. У європейських протоколах заборонено безконтрольне переведення пацієнтів з одного препарату на інший, навіть якщо ці препарати схожі та містять одну й ту ж саму діючу речовину.

У рекомендаціях (європротоколах) чітко прописано, що зміна препаратів може відбуватися ЛИШЕ за ініціативи трансплантолога та під його суворим наглядом. Задля уникнення безконтрольних переключень з препарату на препарат, лікарям рекомендовано призначати імуносупресанти ВИКЛЮЧНО за торговою назвою, а не за діючою речовиною.

Останнім часом українські пацієнти зіштовхнулися з проблемою необґрунтованої заміни їм препаратів імуносупресії, з одних виробників на інші. Так, у 2016 році за кошти держбюджету було закуплено одні генеричні аналоги, а у 2017 році – вже зовсім інші, що призвело до проблеми з терапевтичною ефективністю препаратів у пацієнтів. Було задокументовано численні випадки високої токсичності і загрози відторгнення органів, тому пацієнти почали масово відмовлятися від закуплених МОЗ ліків за державною програмою.

Новини Важкохворі люди повільно помирають в черзі за життям

Зокрема, тільки у Чернівецькій області зареєстровано щонайменше 42 відмови з 54 пацієнтів, у Херсонській - 17 відмов із 32, Дніпропетровській - 158 із 158, в Черкаській 12 з 26, Київській - 35 із 54.

Оскільки такі пацієнти не можуть переривати прийом імуносупресивних препаратів, вони вимушені продавати власне майно, аби отримати якісні і безпечні ліки, або ж просити місцеву владу витрачати ще раз державні кошти, та закуповувати їм препарати з видатків місцевого бюджету. Виходить, що МОЗ закупив нікому не потрібні препарати, витративши на них кошти, а місцеві бюджети, ще раз мають їх витратити аби купити необхідні ліки. В результаті такої необдуманої політики щодо закупівель, МОЗ України витратив марно біля 40 млн гривень.

Дана ситуація два місяці тому викликала занепокоєння провідних українських трансплантологів, які були вимушені звернутися до МОЗ з листом, в якому заявили про свої побоювання щодо можливих наслідків для пацієнтів та наголосили, що будь-яка заміна препарату має ініціюватися виключно лікарем.

Національний рух "За трансплантацію" ще у травні 2018 року звернувся з вимогою до МОЗ втрутитись у ситуацію та дослухатися до пацієнтів та лікарів. На жаль, реакції МОЗ на ситуацію не було.

Лікарі ж наголошують, що крім всього, заміна препаратів вимагає госпіталізації пацієнта та проведення цілої низки вартісних досліджень (близько 15 тис гривень на одну особу) для визначення концентрації препарату в крові. І це знову ж додаткові кошти з бюджету або кишені пацієнта.

На прес-конференції ми звернулися до МОЗ з вимогою:

- Змінити підхід при "Централізованій закупівлі медикаментів та виробів медичного призначення для хворих у до- та післяопераційний період з трансплантації" за бюджет 2018 року, щоб не повторювати помилки попередніх торгів.

- Зібрати нову робочу групу з супроводу закупівлі, в яку ОБОВ’ЯЗКОВО би ввійшли представники пацієнтської спільноти с пересадженими органами і лікарів.