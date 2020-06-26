МОЗ закликало посилити контроль за карантином в Україні

Міністерство охорони здоров'я України закликало посилити контроль за дотриманням заходів безпеки в транспорті, магазинах та інших місцях скупчення людей.

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На щоденному брифінгу очільник відомства Максим Степанов зазначив, що за цим повинні стежити відповідні органи, щоб пандемія не набирала обертів (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"МОЗ звертається до органів контролю щодо посилення контролю на транспорті, насамперед людей, які відповідають за перевезення громадян. У супермаркетах, інших закладах, щоб там справді було контрольовано. Там, де може бути максимальне передання вірусу й інфікування", – пояснив він.

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