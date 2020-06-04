МОЗ введе нові правила перевірки на COVID-19 в аеропортах

МОЗ розробить окремі правила тестування пасажирів в аеропортах на коронавірус (COVID-19).

Про це на брифінгу у четвер, 4 червня, розповів голова міністерства Максим Степанов. Чиновник додав, що правила тестування розроблять з урахуванням європейського досвіду і умов країн-партнерів у Європі.

"Зараз розробляємо правила з урахуванням європейського досвіду і вимог, які будуть пред'являти наші європейські партнери або інші країни, в яких вже відкрито міжнародне авіасполучення", – сказав він.

COVID-19 в Україні

Степанов зазначив, що незабаром МОЗ опублікує докладні правила на сайті міністерства.

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