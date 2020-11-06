МОЗ України оновило список країн "червоної" та "зеленої" карантинних зон

Міністерство охорони здоров'я України 6 листопада опублікувало оновлений список країн "червоної" та "зеленої" карантинних зон, в'їзд у які передбачає певні обмеження через пандемію коронавірусу.

Як повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я, до переліку увійшли близько 200 держав-членів Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Так, у "червоний" список потрапили 46 країн. Зокрема, Польща, Грузія, Хорватія, Австрія, США, Великобританія, Франція, Швейцарія, Іспанія, Бельгія, Чорногорія, Нідерланди, Італія, Словаччина.

Нагадаємо, що після повернення з "червоних" держав українці повинні піти на самоізоляцію із застосуванням програми "Дій вдома". Дострокове припинення такого домашнього карантину можливе після отримання негативного ПЛР-тесту на коронавірус.

Відзначимо, що стосовно 12 держав немає даних про захворюваність на COVID-19.

Водночас Україна в оновленому переліку вкотре опинилася на межі "зеленої" та "червоної" зон. Станом на 6 листопада показник захворюваності на коронавірус у країні становить 275,2 активних випадки на 100 тисяч населення.

Для в'їзду в Україну всім іноземцям потрібен страховий поліс, що покриває COVID-19. Обсервації не підлягають особи, які прибули з країн "червоної" зони, якщо вони мають негативний результат тестування на коронавірус методом ПЛР, який проведено не більш ніж за 48 годин до перетину кордону України.

Раніше OBOZREVATEL назвав п'ять країн, куди українці можуть поїхати восени без здачі тесту на коронавірусну інфекцію.