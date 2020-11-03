МОЗ оновило перелік симптомів для госпіталізації з COVID-19

Міністерство охорони здоров’я України ухвалило спеціальний наказ, який передбачає зміну переліку симптомів, із якими людей з підозрою на COVID-19 або із підтвердженим діагнозом слід госпіталізувати.

Про це під час брифінгу повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Садов’як. Вона наголосила, що до оновленого списку входять три ознаки, втім пацієнт має бути доставлений у лікарню за наявності принаймні однієї з них (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Так, наразі госпіталізація показана особам з підозрою чи підтвердженим COVID-19, що мають хоча би одну з нижченаведених ознак:

частота дихання менше 10 за хвилину або більше 30-ти;

сатурація менше або дорівнює 92% (рівень насиченості гемоглобіну киснем);

порушення свідомості.

Крім того, наголосила Садов'як, госпіталізація також показана пацієнтам з перебігом захворювання середньої важкості, які мають тяжку супутню патологію.

Що стосується завершення амбулаторно-поліклінічного лікування, то воно можливе за:

відсутності клінічних проявів коронавірусу протягом 3 днів, рахуючи з 10 дня від дати появи симптомів без лабораторного дослідження;

відсутності симптомів хвороби протягом 3 днів, рахуючи з 10 дня від дати взяття матеріалу при позитивному результаті ПЛР-тесту;

відсутності ознак інфекції за умови отримання одного негативного результату методом ПЛР.

Як повідомляв OBOZREVATEL: