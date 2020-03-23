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23 березня • оновлено в 10:34
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МОЗ оголосило про новий етап боротьби з коронавірусом, наступний – смертність

15.8т
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В Україні починається другий етап боротьби з коронавірусом, який полягає у протистоянні COVID-19 не лише попереджувальними заходами, а й безпосередньо лікуванням хвороби.

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Про це міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець заявив у інтерв’ю 112 каналу. Він зазначив, що країна не змогла вжити жорстких заходів, щоб не впустити недугу.

"Тому зараз у нас уже є вогнища, які прийшли не з Китаю чи з Європи, а є нашими, місцевими. Тобто починається другий етап, і ми повинні не допустити пандемії в країні”, – сказав Ємець.

МОЗ оголосило про новий етап боротьби з коронавірусом, наступний – смертність

За його словами, нині команда МОЗ та українська влада загалом докладають усіх зусиль, щоб протидіяти коронавірусу. Зокрема, за словами, Ємця, йому вдалося відновити вертикаль санітарної служби, коли заступника міністра Віктора Ляшка було призначено державним санітарним лікарем. Саме ця вертикаль, як підкреслив міністр, буде ключовою у боротьбі з COVID-19.

"Зараз дуже важливо локалізувати вогнища вірусу, хоча зробити це дуже складно. Тому що третій етап цього невидимого ворога (коронавірусу – Ред.) – смертність. Якщо китайцям вдалося досягти показника смертності 3-4%, то Італія не змогла, і там 8-9%. Я сьогодні зібрав спеціалістів, які будуть працювати в медичній реформі західного зразка... Ці спеціалісти можуть зробити так, що в нас смертність буде менша, ніж навіть у Китаї”, – підкреслив Ємець.

Нагадаємо, кількість заражених коронавірусом COVID-19 в Україні станом на 23 березня становить 73 людини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що від коронавірусу в Україні вилікувалися 8 осіб, але, як з'ясувалося, помилилися.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Особа
Ілля Ємець
Місце
Україна
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Берегите ветеранов УПА.
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ефимов владимир
ефимов владимир
Укропия - это рассадник фашизма и заразы.
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
ефимов владимир, а ведь каких-то лет 6 назад была страной. Прикидывались?
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Бухалк Лексееч
Бухалк Лексееч
Смертность это хорошо
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