МОЗ назвало нові епіцентри COVID-19: більше 100 за добу

За минулу добу, 10 липня, в Україні Київ, Львівська та Закарпатська області стали лідерами антирейтингу за кількістю нових заражених на коронавірус (COVID-19).

Про це на брифінгу в суботу, 11 липня, розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"У Львівській області захворіло 119 осіб, Закарпатській – 108 і в Києві – 125", – сказав глава МОЗ.

Також Степанов закликав українців дотримуватися рекомендацій щодо зниження ризику зараження на коронавірус.

За його словами, в Україні зареєстрували чотири медичних препарати, які проходять клінічні випробування на лікування від COVID-19 – Амізон, Аміксин, Корвітин і Біовен.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 11 липня в Україні офіційно підтверджено 52 843 випадки коронавірусної інфекції. З них 800 виявлено за минулу добу.