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"Мовчіть у ганчірочку!" Росіянин розлютив українців нахабною заявою

10.6тЧитати новину російською

Втікач до України, російський опозиціонер Ілля Пономарьов заявив, що йому важко підібрати добрі слова про владу Києва, яка його "прихистила", чим розлютив багатьох українців.

Як повідомив волонтер і координатор організації "Стоп Терор" Семен Кабакаєв на своїй сторінці у Facebook, цю заяву Пономарьов зробив на одному з українських шоу.

"Критикувати владу країни, яка мене прихистила, якось незручно, а добрих слів сказати якось важко", - процитував він слова росіянина.

Кабакаєв обурився тим, як опозиціонер посмів приїхати в Україну і розповідати що-небудь про місцеву владу.

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"Ми самі розберемося, без ваших порад! Сиди собі спокійно і мовчи. Чому ви сюди з РФ претесь? Потім починаєте щось розповідати. Їдь у Лондон, у США, Німеччину. Сидіть там і просите політ-притулку. Тут що цікавого? що ти тут забув?" - написав волонтер.

"Не можу не погодитися. Браво!" "Просити - вони не дуже розуміють. Тільки коли усвідомлюють, що їх будуть бити і можливо навіть ногами, тоді й поводяться пристойно", "Звертатися до них не варто взагалі, звертатися варто до ЗМІ, яке його запросило", - пишуть користувачі мережі.

Ілля Пономарьов

Як писав "Обозреватель", раніше українець поставив на місце росіянина в ефірі КремльТБ.

Особа
Семен Кабакан
Місце
Україна
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