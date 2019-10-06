"Мова про Україну": Бірюков заговорив про новий Майдан

Десятки тисяч людей, які вийшли 6 жовтня на акції протесту проти капітуляції в Києві, показали, що у країни є гідність і честь. І незважаючи на те, що новий Майдан може знову віддалити народ від стабільного життя, жертвувати згаданими поняттями не можна.

Такими враженнями від всеукраїнських акцій протестів поділився волонтер, радник п'ятого президента України Петра Порошенка Юрій Бірюков на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, незважаючи на офіційні дані поліції про 10 тисяч учасників віче в Києві, він особисто оцінює кількість патріотів на ньому в 12-15 тисяч. Крім того, у Бірюкова викликав здивування той факт, що деякі представники влади назвали активістів, які вийшли на вулиці, проплаченими.

"Глава ОПУ говорить про проплачених статистів. Ага. Одні говорили про наколоті апельсини. Другі – про печивко Держдепу. Тепер ось цукерки "Рошен". І ось це найбільша проблема, ось саме це. Вони реально вирішили, що їм все дозволено у їх 73-х выдсотковій крутизні, не розуміючи простої і банальної речі – мова не про 73, мова не про 25. мова про Україну", – переконаний Бірюков.

"Страшенно не хочеться знову проходити все це. Страшенно не хочеться знову Майдан. Хочеться стабільного і нормального життя. Але ще хочеться не забувати слова "честь, гідність". Сьогодні я бачив гідність – ті десятки тисяч людей по всій країні", – підкреслив волонтер .

Мітинг "Ні капітуляції" Facebook Юрія Бірюкова

Мітинг "Ні капітуляції" Facebook Юрія Бірюкова

Мітинг "Ні капітуляції" Facebook Юрія Бірюкова

Мітинг "Ні капітуляції" Facebook Юрія Бірюкова

Мітинг "Ні капітуляції" Facebook Юрія Бірюкова

Мітинг "Ні капітуляції" Facebook Юрія Бірюкова

Як повідомляв OBOZREVATEL:

6 жовтня небайдужі українці влаштували масові мирні мітинги проти підписання Україною "формули Штайнмаєра" у низці найбільших міст. Вони побоюються, що цей крок призведе до повної капітуляції держави перед країною-агресором Росією.

А учасники віче "Ні капітуляції" на Майдані Незалежності в Києві продовжили протести під стінами Офісу президента на вулиці Банковій, а також біля Верховної Ради. Активісти оголосили вимоги до влади, серед яких – відставка глави ОПУ Андрія Богдана.

Він заявив, що учасники акції "Ні капітуляції" в Києві прийшли туди за гроші.

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