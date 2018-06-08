"Мова подобається": екс-охоронець Януковича оскандалився з російською

Колишній начальник штабу служби безпеки президента-втікача Володимир Павленко на допиті у справі про держзраду Виктора Януковича заявив, що погано розуміє українську мову.

Він давав свідчення в Оболонському райсуді Києва по відеозв'язку з окупованого Росією Криму.

Як повідомляє "Українська правда", першу частину допиту прокурори вели українською мовою, а відповіді свідок давав російською.

Потім адвокат Януковича заявив, що той має труднощі з розумінням питань, тому він просить прокурорів перейти на російську мову.

Прокурор сам запитав Павленка, чи розуміє він українську, на що той відповів: "Я давно не чув українську і не розмовляв нею, хоча вона мені і подобається".

censor.net.ua

Після цього прокурори почали ставити запитання вже російською мовою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на цьому допиті Павленко вже заявив, що під час подій Революції Гідності в 2014 році тодішня опозиція нібито планувала здійснити теракт на Майдані з метою дискредитації влади.