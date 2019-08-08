"Москва вбиватиме нас": Забужко вказала на сигнал для України у вбивстві морпіхів

Загибель чотирьох морпіхів ЗСУ під час перемир'я свідчить про те, що Москва продовжить вбивати українців і не має наміру дотримуватися ніяких домовленостей.
Таку думку висловила українська письменниця Оксана Забужко на своїй сторінці у Facebook. Також вона поділилася фото загиблих Героїв і зазначила, що зробила це вперше за декілька років.
Загиблі морпіхи
"Новинарня"
"Я дуже давно цього не робила, ледь не від 2015 року: не постила фотографій наших загиблих. Трохи з малодушної слабкості – бо мене кожного разу заливало сльозами, – але й з іншої причини, важливої: весь наш медіаресурс якось так хитро навчився повідомляти про наші втрати, що це викликало вже не гнів проти Москви, яка вкотре прийшла нас вбивати, а лише тупе, свербляче роздратування – "доколє?". І виходило, що, оплакуючи своїх убитих, ти мимоволі береш участь у побудові чужої, химерно викривленої картини світу – тієї, де вбиті є, а вбивці немає (як казав мені рік тому таксист, "А до чого тут Росія?")", – зазначає письменниця.
Також її обурила риторика нинішньої української влади, яка абсолютно не відповідає тому, що відбувається, і не демонструє адекватної реакції на чергову агресію Росії.
"В кінці вискакує, як Пилип із конопель, широко усміхнений мурзик і заявляє, що "треба просто припинити стріляти" – не нападникам припинити, а жертві! І мільйони загіпнотизованих потенційних жертв радіють майже за Подерв'янським: "А правда, хлопці! А діло каже!"... Так ось, все це скінчилося. Все, крім одного: Москва і далі нас вбиватиме. Всіх, без розбору – і всіх тих мурзиків, чиїм завданням було нас роззброїти, теж. Тільки це зараз треба, нарешті, зрозуміти, дивлячись у ці обличчя – усім. Тільки це. І якомога швидше. Вічна вам пам'ять, хлопчики. Дякую вам. І вибачте нас", – емоційно підсумувала Забужко.
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