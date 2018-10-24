МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

''Москва підбурює церкви'': Філарет озвучив скандальні плани Росії

21.7тЧитати матеріал російською

Києво-Печерська, Почаївська та Святогірська лаври повинні самостійно ухвалити рішення про приєднання до Української автокефальної православної церкви.

Про це заявив предстоятель УПЦ КП Філарет в ефірі "Українського радіо", наголосивши, що в обранні тієї чи іншої парафії — української церкви або російської — ніхто сторонній втручатися не повинен.

"Ми віримо в те, що монахи-українці виберуть Українську православну церкву. Бо не може бути того, щоб українська святиня перебувала в підпорядкуванні Москви", — сказав він.

Новини
''Це другий крок'': у Константинополі розповіли, коли Україні чекати на Томос

Патріарх Філарет

Патріарх Філарет

Філарет також вважає, що Росія намагається "підбурювати" церкви, на які має деякий вплив, до припинення молитовного єднання із Константинопольським патріархом, однак це призведе до ізоляції самої РПЦ.

"Москва вже заявила, що вона припиняє молитовне єднання із Вселенським патріархом. А зараз підбурює інші церкви. Зокрема, Антіохійську православну церкву, Сербську церкву підбурює, щоб вони не мали молитовного єднання із Вселенським патріархом. Але все це, на наш погляд, тимчасове. Тому що, припиняючи єднання із Вселенським патріархом, вони припиняють єднання і з більшістю православних церков", — сказав Філарет.

"Довго такий стан існувати не може. І рано чи пізно Москва змушена буде припинити цю розкольницьку діяльність. Адже якщо вона не припинить, то вона опиниться в ізоляції", — додав він, зазначивши, що РПЦ буде змушена вийти з конференції європейських церков і конференції канонічних єпископів США.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Вселенський Патріарх Варфоломій призначив своїх екзархів у Києві — єпископів зі США і Канади для підготовки до надання УПЦ КП автокефалії.

Одразу після цього РПЦ заявила, що її відносини із Константинополем зайшли у глухий кут, а над усім православним світом нависла "реальна загроза".

Тим часом предстоятель УПЦ КП Філарет висловив упевненість у тому, що єдина помісна церква в Україні буде створена до кінця 2018 року.

Читайте всі новини по темі "Незалежність УПЦ" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Незалежність УПЦ
Особа
Патріарх Філарет
Місце
Україна
Об'єкти
єдина церкваРПЦУПЦ КПКиєво-Печерська ЛавраПочаївська лавраКонстантинопольський патріархат
Поділитися у Facebook
9
Коментарі
11
117
Смішно
26
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Трамп Парамп
Трамп Парамп
Петя со своим дружком Филаретом отжали у Макария Андреевсую церковь и за долю немалую продали ее туркам. Так же они хотят поступить и с Лаврами.Вырученное бабло вложат в Лондонскую недвижимость, буду жить-поживать,добра наживать припеваючи : без лоха жизнь плоха!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2
Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Личные амбиции Филарета проигравшего в свое время на выборах Патриарха и ввергли его в грех раскола. Так что не ему, раскольнику, рассуждать о расколе!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
3
Савченко Александр
Савченко Александр
" Патриарх Варфоломей назначил своих экзархов в Киеве в лице епископов из США и Канады" - это всё, что нужно знать о православии на Украине...
Показать комментарий полностью
Ответить
6
3
Савченко Александр
Савченко Александр
Ященко Олег, в славянских странах экзархов нет ? Или пиндосами за всё уплачено ? Андреевской церковью ?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Ященко Олег
Ященко Олег
Савченко Александр, дурашка, ты хоть церкровную биографию читал этих экзархов?. Они есть православные.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Наші блоги