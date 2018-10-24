''Москва підбурює церкви'': Філарет озвучив скандальні плани Росії

Києво-Печерська, Почаївська та Святогірська лаври повинні самостійно ухвалити рішення про приєднання до Української автокефальної православної церкви.

Про це заявив предстоятель УПЦ КП Філарет в ефірі "Українського радіо", наголосивши, що в обранні тієї чи іншої парафії — української церкви або російської — ніхто сторонній втручатися не повинен.

"Ми віримо в те, що монахи-українці виберуть Українську православну церкву. Бо не може бути того, щоб українська святиня перебувала в підпорядкуванні Москви", — сказав він.

Патріарх Філарет

Філарет також вважає, що Росія намагається "підбурювати" церкви, на які має деякий вплив, до припинення молитовного єднання із Константинопольським патріархом, однак це призведе до ізоляції самої РПЦ.

"Москва вже заявила, що вона припиняє молитовне єднання із Вселенським патріархом. А зараз підбурює інші церкви. Зокрема, Антіохійську православну церкву, Сербську церкву підбурює, щоб вони не мали молитовного єднання із Вселенським патріархом. Але все це, на наш погляд, тимчасове. Тому що, припиняючи єднання із Вселенським патріархом, вони припиняють єднання і з більшістю православних церков", — сказав Філарет.

"Довго такий стан існувати не може. І рано чи пізно Москва змушена буде припинити цю розкольницьку діяльність. Адже якщо вона не припинить, то вона опиниться в ізоляції", — додав він, зазначивши, що РПЦ буде змушена вийти з конференції європейських церков і конференції канонічних єпископів США.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Вселенський Патріарх Варфоломій призначив своїх екзархів у Києві — єпископів зі США і Канади для підготовки до надання УПЦ КП автокефалії.

Одразу після цього РПЦ заявила, що її відносини із Константинополем зайшли у глухий кут, а над усім православним світом нависла "реальна загроза".

Тим часом предстоятель УПЦ КП Філарет висловив упевненість у тому, що єдина помісна церква в Україні буде створена до кінця 2018 року.