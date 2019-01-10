Московія і Путіностан: українці оцінили ідею перейменувати Росію

Українці неоднозначно відреагували на пропозицію письменниці Лариси Ніцой про перейменування Росії в Московію.

Згідно з опитуванням на OBOZREVATEL, участь в якому взяли понад 18,7 тисячі респондентів, за таку назву для сусіда-агресора виступили 40% респондентів.

Ще 8% вказали, що РФ варто перейменувати на честь її президента і називати Путіностаном. Однак 31% наголосив, що немає значення, як називати країну, оскільки "для України вони окупанти".

Ще 21% респондентів, реагуючи на завзяття Ніцой "відновити історичну справедливість", запропонували варіант з перейменуванням України в Київську Русь.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ніцой вже виступала з ініціативою про перейменування Росії в Московію в зв'язку з тим, що термін "Русь" вкрадений росіянами в українців.

Пізніше вона уточнила, що Московське царство ніколи не входило до складу Русі, а називати країну-агресора Московією запропонували вчені.