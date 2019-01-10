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Московія і Путіностан: українці оцінили ідею перейменувати Росію

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Українці неоднозначно відреагували на пропозицію письменниці Лариси Ніцой про перейменування Росії в Московію.

Згідно з опитуванням на OBOZREVATEL, участь в якому взяли понад 18,7 тисячі респондентів, за таку назву для сусіда-агресора виступили 40% респондентів.

Ще 8% вказали, що РФ варто перейменувати на честь її президента і називати Путіностаном. Однак 31% наголосив, що немає значення, як називати країну, оскільки "для України вони окупанти".

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Ще 21% респондентів, реагуючи на завзяття Ніцой "відновити історичну справедливість", запропонували варіант з перейменуванням України в Київську Русь.

Московія і Путіностан: українці оцінили ідею перейменувати Росію

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ніцой вже виступала з ініціативою про перейменування Росії в Московію в зв'язку з тим, що термін "Русь" вкрадений росіянами в українців.

Пізніше вона уточнила, що Московське царство ніколи не входило до складу Русі, а називати країну-агресора Московією запропонували вчені.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктопитування Обозревателя
Особа
Лариса Ніцой
Місце
Україна
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Сергеев Антон
Сергеев Антон
Скакуны окончательно тронулись умом.
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
минин евген, но самым правильным названием было бы Окраина! что собственно соответствует истине.
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
Украину тоже надо переименовать. например в Скакуа - Новую Свинею! там же скакуасы живут. Саакашвили предлагал вариант - Нью-Габон, западную Украину в ЗапУкрию, ну и конечно же всем украинцам непременно надо посетить Зал Упа!
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
минин евген, но самым правильным названием было бы Окраина! что собственно соответствует истине.
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минин евген
минин евген
Зееленфройнд Викентий, у рогатого животного забыли спросить. брысь в стойло, немытый!
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