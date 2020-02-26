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26 лютого • оновлено в 18:23
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Моряки вразили українців кавером хіта "Воїни світла": з'явилося зворушливе відео

1.8т
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У мережі справило ажіотаж виконання хіта "Воїни світла" групи "Ляпіс Трубецький" хором моряків ВМС. Вони переклали легендарну пісню на українську мову.

Зворушливе відео опублікував на своїй сторінці у Twitter блогер "Позивний Колим". Судячи з кадрів, ролик був знятий під час прем'єри фільму "Черкаси" про екіпаж останнього українського корабля в окупованому Криму (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Виконання пісні "Воїни світла" українською мовою! Мене дуже, дуже вразило, мурашки по шкірі! Це дуже круто!" – написав автор відео.

Моряки заспівали "Воїни світла"

Моряки заспівали "Воїни світла"

Скріншот відео

Всього за кілька годин публікація з блискучим виступом моряків зібрала понад 200 ретвітів, близько 300 лайків і безліч коментарів.

"Супер!!! До сліз", "Ми переможемо!", "Круто!", "Респектище! Мурахи по шкірі. Вразило мене! Дух перехоплює", – пишуть в них українці.

Моряки вразили українців кавером хіта "Воїни світла"

Моряки вразили українців кавером хіта "Воїни світла"

Як повідомляв OBOZREVATEL, українців глибоко зворушив вірш матері загиблого на Донбасі воїна ЗСУ Сергія Рацуна, який вона присвятила синові-Герою. Проникливі слова жінки опублікувала 93 ОМБр ЗСУ Холодного Яру, в якій служив захисник.

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Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Місце
Україна
Тег
ВМС
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Коленваленко Лесь
Коленваленко Лесь
Да, тральщик "Черкаси" проиграл в общефлотском соревновании ВМСУ "Кто быстрее спустит флаг" )))
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1
0
семенов Александр
семенов Александр
Днище!!! Сбежали с позором из Крыма,бросив оружие и корабли ,в Керченском проливе при первых выстрелах завопили "Потрэбую допомогы..." и опять сдали оружие и корабли .. Единственное на что они способны это исковеркать чужую песню и горланить представля себя "гэроем "
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3
1
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Воины света, убивающие детей и стариков, герои без подвигов и моряки, сдающиеся без сопротивления
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2
1

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