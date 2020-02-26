Моряки вразили українців кавером хіта "Воїни світла": з'явилося зворушливе відео

У мережі справило ажіотаж виконання хіта "Воїни світла" групи "Ляпіс Трубецький" хором моряків ВМС. Вони переклали легендарну пісню на українську мову.

Зворушливе відео опублікував на своїй сторінці у Twitter блогер "Позивний Колим". Судячи з кадрів, ролик був знятий під час прем'єри фільму "Черкаси" про екіпаж останнього українського корабля в окупованому Криму (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Виконання пісні "Воїни світла" українською мовою! Мене дуже, дуже вразило, мурашки по шкірі! Це дуже круто!" – написав автор відео.

Моряки заспівали "Воїни світла" Скріншот відео

Всього за кілька годин публікація з блискучим виступом моряків зібрала понад 200 ретвітів, близько 300 лайків і безліч коментарів.

"Супер!!! До сліз", "Ми переможемо!", "Круто!", "Респектище! Мурахи по шкірі. Вразило мене! Дух перехоплює", – пишуть в них українці.

Виконання пісні "Воїні Світла" на українській мові !!! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦

Мене дуже, дуже враз, мурахи по шкірі !!!

Це дуже круто !!!!!

👍👍👍👍✌✌✌✌

Це треба слухати !!!

Робимо репост !!! pic.twitter.com/YJXVVdx4R2 - Позівній Колім🇺🇦🇺🇦🇺🇦 (@ Kolym0224) February 26, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, українців глибоко зворушив вірш матері загиблого на Донбасі воїна ЗСУ Сергія Рацуна, який вона присвятила синові-Герою. Проникливі слова жінки опублікувала 93 ОМБр ЗСУ Холодного Яру, в якій служив захисник.

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