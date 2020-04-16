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16 квітня • оновлено в 04:21
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Моряк ВМСУ поділився зворушливою історією про дружбу в полоні: їжу приносили на двох

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Старший матрос катера "Нікополь" В'ячеслав Зінченко, який пробув в російському полоні 286 днів, поділився зворушливою історією про дружбу в застінках Кремля.

Її опублікували на сторінці волонтерського фонду "Повернись живим" у Facebook. Герой розповів, що в СІЗО Лефортово його сусідом по камері був колишній міністр освіти республіки Дагестан Шахобаско Шахов.

"Коли його дружина дізналася, з ким він перебуває у камері, то їжу почала передавати на двох", – згадує Зінченко, розповідаючи про те, як йому вдалося не зламатися і не втратити віру в полоні у окупантів.

Після того, як вдалося повернутися на Батьківщину, розповідає моряк, йому довелося заново вчитися жити. Адже після майже року в тісній камері все знову було в дивину.

В'ячеслав Зінченко

В'ячеслав Зінченко

Facebook "Повернись живим"

"Найстрашнішим для мене було повернутися додому. Коли повертаєшся з клітки розміром 2х6, в якій пробув тривалий проміжок часу, коли у тебе забрали абсолютно все, а головне – свободу. А тут ми приїхали: до нас увага, свобода дій. Ти можеш йти вперед, дивитися на людей, машини, йти і не зупинятися. Ці почуття не передати словами", – ділиться пережитим досвідом юний воїн.

Також Зінченко розповів, що після звільнення продовжив свою кар'єру у ВМСУ і вступив до Військового інституту телекомунікацій та інформатизації, оскільки планує стати офіцером.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зінченко розповідав про те, як українських моряків взяли в полон у Керченській протоці, а також про пережите екіпажами у в'язниці окупантів. Воїн зізнався, що після повернення в Україну звільнені моряки не змогли продовжити службу всі разом, проте стали ще ближчими.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Місце
Україна
Теги
повернись живим ВМС полонені моряки
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