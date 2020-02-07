Морози і справжнє літо: синоптик дав прогноз погоди на весну в Україні

Весна в Україну прийде без запізнення, проте в середині квітня вночі можуть повернутися заморозки. Травень же взагалі принесе літню температуру.

Про це повідомив народний синоптик Володимир Деркач, передає видання "Полісся". Початок весни, за його словами, буде класичним.

У березні очікуються невеликі опади і вітер, температура повітря вночі опускатиметься до "мінусів", вдень же буде "плюс". Можливі й денні морози. У другій декаді місяця сильних опадів не прогнозується, під кінець декади температура стане комфортною. Такою вона буде і в кінці місяця.

На початку квітня холоди зміняться теплом, перед Великоднем потеплішає, але буде вітряно. Опадів практично не передбачається. У третій декаді квітня очікуються дощі, стійкого тепла ще не буде.

Травень почнеться з невеликих опадів. Потім температура підвищуватиметься. В середині місяця очікується цілком літня температура. В кінці травня тепло змінять невеликі дощі, а прямо перед червнем температура впаде, і підуть зливи.

Синоптик дав прогноз погоди на весну в Україні телеграф

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний синоптик підказав справжні ознаки весни

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