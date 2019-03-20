Морози до -9 і дощі: синоптики дали неоднозначний прогноз погоди по Україні

У середу, 20 лютого, в Україні будуть спостерігатися температурні гойдалки.

Так, очікується падіння атмосферного тиску і переміщення вологого і більш теплого повітря з Західної Європи, тому в більшості областей температура підвищиться, але вдень майже всюди збільшиться хмарність, повідомляє Укргідрометцентр.

У цілому, по країні без опадів, лише вдень у західних і північних областях місцями невеликий дощ. На дорогах північно-східній частині та району Карпат подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний і західний, 5-10 м/с.

"24"

У Донецькій, Харківській, Луганській, Полтавській, Дніпропетровській і Запорізькій областях протягом дня очікується до +5 градусів. А вночі в більш східні регіони прийдуть холоди. Так, у Луганській області вдарять морози до -9, у той час як у Полтаві вночі очікується всього -5 градусів.

В Одесі, Херсоні та Миколаєві удень +6 ... + 10, вночі: 0 ...- 4 градуси.

У Києві – вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний і західний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 4-6° тепла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував, що справжня весняна, тепла і сонячна погода в Україні очікується лише ближче до середини квітня.

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