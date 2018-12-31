Морози до -12: в Україні різко погіршиться погода на Новий рік

У понеділок, 31 грудня, в Україні очікується морозна погода, у більшості регіонів без снігу.

Згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, в останній день 2018 року невеликий сніг і дощ можливі лише у західних, Донецькій і Луганській областях.

"На дорогах, крім півдня, подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура в західних областях протягом доби 0°, на Лівобережжі вночі 6-11°, вдень 4-9° морозу, на решті території вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла", — розповіли синоптики.

У вівторок, 1 січня, опади можливі лише у Волинській та Рівненській областях, в інших регіонах буде похмуро, але сухо. Температура при цьому опуститися ще на кілька градусів вниз, і досягне вночі -12 градусів: найхолодніше буде у Сумській, Харківській і Луганській областях.

На заході вночі очікується від -1 до -5, а вдень від -1 до +3. В інших областях показники будуть коливатися від -3 до -9 вночі та від +1 до -4 вдень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики стверджували, що Новий 2019 рік в Україні почнеться зі снігопадів і хуртовин, а погода буде менш морозною.