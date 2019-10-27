"Мороз і мокрий сніг": синоптики дали холодний прогноз по Україні

Погода в Україні підготувала громадянам примхливі сюрпризи — уже з наступного тижня на зміну теплим прийдуть морозні дні та ночі, до того ж із дощем і снігом.

Але неділя, 27 жовтня, ще буде теплою, без опадів, хоч і з туманами. Про це повідомляють в Укргідрометцентрі.

Загалом по країні, крім північних областей, будуть тумани, видимість 200-500 м — перший рівень небезпечності, жовтий. Очікується мінлива хмарність, без опадів. Уночі та вранці, у північних областях лише місцями — туман. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура уночі +4... +9, на узбережжі морів до +12, удень +13… +18, у західних областях подекуди навіть +19… +22 градуси.

Синоптики дали холодний прогноз по Україні

У Києві та області 27 жовтня мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура уночі +7… +9, удень +15… +18 градусів.

Підбадьорливим прогнозом на неділю поділилася із українцями й відома синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook.

"У Києві — тепла неділя, тумани, без опадів. Лишіть у лісі хоча б трохи грибів для їжачків та горіхів для білочок. А свої пакети зі сміттям не забудьтеся забрати з собою. Подихайте нормальним киснем на природі, якщо буде можливість, "накостиляйте" дорогою тим, хто палить листя, і швиденько тікайте. Результативної та екологічно чистої неділі!" — закликала вона.

Погода в Україні у неділю, 27 жовтня Укргідрометцентр

А вже з понеділка, за її словами, почнеться похолодання, зокрема, на Волині, Рівненщині та Львівщині. У вівторок, 29 жовтня, холод пошириться і на більшість областей країни.

В Укргідрометцентрі ж розповіли докладний прогноз погоди на наступний тиждень.

Погода в Україні у понеділок, 28 жовтня Укргідрометцентр

Так, понеділок, 28 жовтня, почнеться хмарністю з проясненнями. Буде без опадів, лише у західних областях вдень пройде дощ. Температура уночі +4… +9, удень +14… +19, у західних, крім Закарпаття, та північних областях +8… +13 градусів.

Погода в Україні у вівторок, 29 жовтня Укргідрометцентр

У вівторок, 29 жовтня, у західних, північних, а вдень і в центральних областях — місцями невеликий дощ, у Карпатах навіть із мокрим снігом. На півночі та заході очікується зниження температури уночі до 0… +5, вдень до +5… +10 градусів. Вітер західний і північно-західний, 5-10 м/с.

Погода в Україні у середу, 30 жовтня Укргідрометцентр

Середа, 30 жовтня, принесе невеликі дощі на південь країни, у східні, місцями центральні області, а також на Закарпаття і Прикарпаття. Водночас у Карпатах дощитиме із мокрим снігом. Вдень на півдні +8... +12 градусів. Уночі очікується подальше зниження температури — загалом до +2… +7, на узбережжі морів +10, у західних і північних областях буде холодно — від +4 до -1 градуса.

У четвер, 31 жовтня, в Україні без суттєвих опадів. Температура повітря вдень до +3… +9, уночі 0… -6 градусів.

Погода в Україні у четвер, 31 жовтня Укргідрометцентр

У Києві наступний тиждень розпочнеться із +4… +9 уночі й +8… +13 градусів удень. У вівторок, 29 жовтня, уночі стовпчики термометрів опустяться до 0… +5, удень +5… +10 градусів.

У середу й четвер без суттєвих опадів. Подальше зниження температури уночі 30 жовтня +4… -1 градуса, 31 жовтня — до +1... -6 уночі та +3… +8 градусів удень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний синоптик Володимир Деркач розповів, що початок листопада в Україні буде погожим, а температура повітря ще протримається вище нуля. В окремих регіонах країни можливі невеликі дощі. Зовсім холодно в країні стане лише в кінці листопада.

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