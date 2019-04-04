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Мороз, дощ і сніг: синоптики уточнили холодний прогноз по Україні

2.3тЧитати матеріал російською

У четвер, 4 квітня, в Україні не варто чекати потепління, хоча місцями на заході температура підніметься до +18.

Погоду, як і раніше, буде визначати поле підвищеного атмосферного тиску і прохолодна повітряна маса, повідомляє Укргідрометцентр.

По всій території – без опадів, лише у східних областях пройде невеликий дощ і мокрий сніг. Вітер південно-східний, на сході – північно-західний, 5-10 м/с.

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Погода в Україні

Погода в Україні

Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 9-14° тепла, у східних областях 4-9° тепла; на Закарпатті вночі 3-8° тепла, вдень 13-18°.

У Києві – без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 10-12° тепла.

Мороз, дощ і сніг: синоптики уточнили холодний прогноз по Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні на Благовіщення Пресвятої Богородиці в неділю, 7 квітня, очікується тепла погода з опадами.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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