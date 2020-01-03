Мороз до -27: Гідрометцентр оцінив скандальний прогноз погоди на січень

Прогноз погоди, який обіцяє в кінці січня 2020 року морози до 27 градусів в Україні, не є коректним.

"Ми такі прогнози навіть не дивимося. Дуже часто накопичується розрахункова помилка, тому складно оцінювати такий довгий період часу", – пояснив OBOZREVATEL провідний синоптик відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Роман Мурмило, коментуючи інформацію, розміщену на сайті Gismeteo.

"Крім Gismeteo, такі довгі прогнози ніхто не дає. Це якась експериментальна модель", – зауважив він. Як пояснив синоптик, прогноз погоди робиться не більше ніж на 15 днів. При цьому прогноз на 10 днів вважається загалом достовірним, а прогноз на дні, що залишилися, малоймовірним.

Морози в Україні до 27 градусів під сумнівом, сказали в Гідрометцентрі

Виходячи з цього, він допустив, що вже через 5-7 днів на погодному сайті "будуть зовсім інші дані".

Синоптик також розповів про те, що в попередні зими в Україні в січні фіксувалися досить сильні морози. "Але це були поодинокі випадки. Такого, щоб такий мороз охопив всю територію України, не було", – уточнив він.

Як писав OBOZREVATEL, згідно з прогнозом синоптиків на сайті Gismeteo, в січні в Україні може встановитися справжня зимова погода. 23-24 січня вони прогнозують мороз до 27 градусів.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!